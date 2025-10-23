Conversas Cruzadas: corpo dos sonhos ou bomba-relógio com anabolizantes?

No episódio do Conversas Cruzadas desta quinta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o preparador físico e treinador de fisiculturismo natural Gabriel Merlin, a médica endocrinologista da Santa Casa de Porto Alegre Carolina Petry, o médico clínico e ex-fisiculturista Leonardo Feiden e o professor de Educação Física e mestre em Metabolismo e Nutrição Carlos Ortiz, para debater os riscos do uso de anabolizantes e substâncias na busca pelo corpo perfeito.