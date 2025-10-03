Conversas Cruzadas: conflitos em condomínios, brigas de vizinhos, regras e convivência

No episódio do Conversas Cruzadas desta sexta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe a fundadora da Associação dos Síndicos do Rio Grande do Sul (Assosíndicos RS), Mauren Gonçalves, a síndica de condomínio Sônia Arsego, o advogado especializado em Direito Imobiliário e Condominial Éverton Tolfo e Laura Miranda, da Aliança Administradora de Condomínios, para debater os conflitos em condomínios, as brigas de vizinhos, as regras e os desafios da convivência.