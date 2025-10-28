Conversas Cruzadas: com vitória nas eleições legislativas da Argentina, projeto de Milei resiste?

No episódio do Conversas Cruzadas desta terça-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o professor de Relações Internacionais da ESPM-Sul Ricardo Leães e o professor de Economia da UFRGS Marcelo Portugal, para debater se o projeto de Javier Milei resiste após a vitória nas eleições da Argentina.
O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.