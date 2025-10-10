Conversas Cruzadas: câmeras nas escolas vão trazer mais proteção ou controle da educação? 

No episódio do Conversas Cruzadas desta sexta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe a vereadora de Porto Alegre (PT) Juliana de Souza e o vereador de Porto Alegre (PL) Jessé Sangalli, para debater se a instalação de câmeras nas escolas representa mais proteção ou um controle sobre a educação.

O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.