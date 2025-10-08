Conversas Cruzadas: após dois meses do tarifaço, quais impactos na indústria gaúcha? Trump e Lula podem redefinir relações comerciais?

No episódio do Conversas Cruzadas desta quarta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o professor de Direito e Relações Internacionais da Unilasalle Fabrício Pontin e o economista-chefe do Sistema FIERGS (Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul), Giovani Baggio, para debater os impactos do tarifaço dois meses após sua implementação, especialmente na indústria gaúcha, e os rumos dos acordos entre Brasil e EUA.