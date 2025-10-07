Conversas Cruzadas: após dois anos de conflito entre Israel e Hamas, o fim da guerra está próximo?

No Conversas Cruzadas desta terça-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o comunicador do Grupo RBS Rodrigo Lopes e o professor de Relações Internacionais da Escola de Humanidades da PUCRS João Jung, para analisar os dois anos da guerra entre Israel e o Hamas. O debate aborda o atual cenário do conflito, as pressões internacionais e as perspectivas para o fim da guerra.
O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.