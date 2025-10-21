Geral

Em caso de tempestade

Consumidores receberão compensação se ficarem sem luz por mais de 24 horas, decide Aneel

As interrupções consideradas são, especificamente, aquelas classificadas em situação de emergência. Em áreas não urbanas, os limites são de 48 horas

Estadão Conteúdo

Renan Monteiro

