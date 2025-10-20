Conheça os vencedores do Primeira Pauta RBS 2025

Alunos selecionados para a Semana Primeira Pauta vão conhecer a rotina da redação integrada de GZH, Zero Hora e Rádio Gaúcha (foto acima) e da RBS TV. Mateus Bruxel / Agência RBS

Os vencedores do Primeira Pauta RBS foram revelados nesta segunda-feira (20). Os estudantes de Jornalismo Brenda Pereira Paranhos (UFPel), Evelise Wendt Machado (UFRGS), Manuela Martins de Souza (PUCRS), Marcelo Rosinski Gonçales (UFRGS) e Maria Eduarda Ribeiro Ferreira (PUCRS) se destacaram entre os inscritos de todo o Estado.

Como premiação, os cinco futuros jornalistas vão participar de uma semana de imersão nas redações da RBS, conhecendo de perto os bastidores e os desafios da profissão. O projeto aproxima o Grupo RBS das universidades e proporciona a alunos de Jornalismo a experiência de conhecer a rotina das redações.

Para participar do concurso, os estudantes deveriam enviar, na primeira etapa, um vídeo respondendo à pergunta: "Por que eu quero participar do Primeira Pauta RBS?". Os 15 escolhidos para a segunda etapa enviaram um texto jornalístico, de tema livre, em formato de reportagem.

Próximos passos

Além da imersão nas redações, os cinco vencedores serão acompanhados por jornalistas da RBS na produção de uma reportagem em texto, áudio e vídeo. Entre 27 e 31 de outubro, eles vão realizar encontros online e apurações de forma remota com os profissionais.

Na semana de 3 a 7 de novembro, eles estarão acompanhando, de forma presencial, a rotina das redações de GZH, Zero Hora, Rádio Gaúcha e RBS TV. Ao final da Semana Primeira Pauta, o conteúdo produzido será publicado em GZH e na Rádio Gaúcha.

Vencedores da edição 2025