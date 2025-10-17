Oktoberfest de Igrejinha começa nesta sexta-feira; veja valores, gratuidades e atrações

Soberanas da Oktoberfest de Igrejinha: da esquerda para direita, a princesa Isadora Roth, a rainha Isadora Lauck e a princesa Andressa Boff. Júlia Taube / Agência RBS

A 36ª Oktoberfest de Igrejinha, no Vale do Paranhana, começa nesta sexta-feira (17) no Parque de Eventos Almiro Grings. A partir das 19h, os portões abrem para receber o público com rodada dupla de chope, das 21h30 às 22h30, e show da cantora sertaneja Lauana Prado.

A festa é reconhecida como patrimônio cultural do Rio Grande do Sul e, neste ano, segue até o dia 26. Seis palcos foram montados para receber 70 atrações artísticas, como bandinhas típicas e grupos de dança folclórica.

Além de Lauana Prado, nomes da música nacional serão atrações, como Zé Neto e Cristiano (19 de outubro) e Menos é Mais (26 de outubro).

Para quem prefere conhecer as tradições e cultura mais a fundo, a Oktoberfest terá atrações itinerantes como jogos germânicos, apresentações de dança típica da cultura alemã e disputa de chope em metro. Se o assunto for comida, pratos típicos como chucrute e joelho de porco estão entre as opções.

Ampliação do parque entre as novidades

Ao todo, a Oktoberfest de Igrejinha tem 15 mil metros quadrados de área coberta e pátio pavimentado, que neste ano, ganhou uma ampliação.

Além disso, os visitantes poderão servir o próprio chope em chopeiras automatizadas dentro do parque.

– O visitante vai lá, escolhe o chope, passa o cartão e ele mesmo serve a sua bebida. Fizemos também a movimentação de melhora na parte de entrada do nosso parque, com catracas com reconhecimento facial. Então, essa biometria também nos ajudará na segurança – explica o presidente da 36ª Oktoberfest de Igrejinha, Falcon Jost.

Bandinhas típicas farão cortejo dentro do parque. Júlia Taube / Agência RBS

Na Vila Germânica, instalada em um dos pavilhões da festa, é possível fazer uma imersão ainda maior na cultura alemã. Com arquitetura enxaimel, típica da época em que os imigrantes chegaram ao Brasil, em 1824, o espaço reproduz os prédios de antigas comunidades como casas, igrejas, armazéns e ferraria.

Para manter as raízes e a tradição vivas, o visitante que entrar no clima germânico com o uso do traje típico completo ganha dois tíquetes de chope (maiores de 18 anos) ou quatro tíquetes de água e refrigerante.

Mas atenção! A iniciativa é válida nas sextas-feiras, sábados e domingos, nos horários de ingresso pago.

Palcos para shows ganharam enfeites com as cores da bandeiras da Alemanha. Júlia Taube / Agência RBS

Valores e gratuidade

O valor dos ingressos varia conforme o dia. Por isso é necessário conferir o lote à venda no site oficial do evento. Em alguns dias e horários, porém, a entrada é gratuita. Confira:

Dia 17 (sexta) - não há gratuidade (consultar valores no site da festa)

- não há gratuidade (consultar valores no site da festa) Dia 18 (sábado) - até as 12h

- até as 12h Dia 19 (domingo) - até as 16h

- até as 16h Dia 20 (segunda) - parque fechado

- parque fechado Dias 21 e 22 (terça e quarta) - gratuito o dia todo

- gratuito o dia todo Dia 23 (quinta) - gratuito durante todo o dia mediante doação de 1kg de alimento não perecível ou produto de limpeza ao Hospital Bom Pastor

- gratuito durante todo o dia ao Hospital Bom Pastor Dia 24 (sexta) - não há gratuidade (consultar valores no site da festa)

- não há gratuidade (consultar valores no site da festa) Dia 25 (sábado) - até as 16h

- até as 16h Dia 26 (domingo) - até as 12h

Lucro revertido

Canecas e produtos comercializados pelos expositores terão lucro revertido para a comunidade. Júlia Taube / Agência RBS

A Oktoberfest de Igrejinha carrega o título de maior festa comunitária do Brasil. O evento é organizado por 3 mil voluntários que moram em municípios do Vale do Paranhana.

A cada edição, o lucro obtido durante o evento é distribuído a instituições da região que auxiliam na organização do evento.

– Nós temos dois formatos. Um é que todas as entidades de alimentação dentro do parque não pagam para estar ali. Tudo que é comprado vai direto para a comunidade de Igrejinha e da região. Além disso, temos o resultado da festa. A associação que organiza a festa repassa o lucro para a comunidade, com destino para segurança, saúde, educação, cultura, esporte, bombeiros ou hospital, por exemplo – detalha Jost.

Serviço

Quando: de 17 a 26 de outubro (no dia 20, segunda-feira, parque não abre)

de 17 a 26 de outubro (no dia 20, segunda-feira, parque não abre) Ingressos: clique no link e confira os valores dos lotes

Onde: Parque de Eventos Almiro Grings (Rua Arlindo Geis, 255 - Centro)

Parque de Eventos Almiro Grings (Rua Arlindo Geis, 255 - Centro) Mais informações no site oficial

Principais atrações