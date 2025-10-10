Com queda na insegurança alimentar, é preciso reforçar trabalho contra a fome, aponta organização: "Desafio mais complexo"

Criação de cozinhas solidárias é uma das medidas apontadas pela Ação da Cidadania, que se dedica a combater a fome. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A luta contra a insegurança alimentar no Brasil vem tendo resultados positivos, aproximando o país do objetivo do milênio da ONU de chegar à fome zero em 2030. Porém, quanto mais próximo se está dessa meta, como é o caso do Rio Grande do Sul, mais complexo fica o desafio, alerta o diretor-executivo da Ação da Cidadania, Rodrigo "Kiko" Afonso.

Conforme dados divulgados nesta sexta-feira (10) pelo IBGE, para 3,1% da população brasileira a fome ainda era uma realidade em 2024. No RS esse índice era de 1,6%.

— A gente entra agora no que eu chamo de “última milha”, onde você tem uma dificuldade maior de chegar a essas famílias, que estão em lugares mais remotos. São famílias em bolsões de pobreza menos acessíveis e que você precisa de fato ir atrás delas para incluí-las nos programas — aponta Kiko.

A Ação da Cidadania, que ele dirige, é uma rede de mobilização de alcance nacional no combate à fome. O diretor acrescenta que essa fase final exige mais empenho das prefeituras, dos organismos de assistência social, da sociedade local do que das políticas públicas do governo federal. É necessário, na visão de Kiko, um comprometimento de todos para que o país alcance o índice zero de fome:

— O desafio agora é mais complexo porque ele exige agora um trabalho de busca ativa, existe um trabalho de atuação no território, e a gente precisa ter esse esforço pra isso.

Dentre as ações locais que auxiliam a promover a segurança alimentar está a criação de cozinhas solidárias e de bancos de alimentos. Programas como esses, em sua maioria, são associados a outras políticas públicas, como a compra de produtos da agricultura familiar.

De acordo com o IBGE, para o RS atingir o objetivo da ONU são necessários esforços coletivos para alcançar e mudar a realidade de 177 mil moradores que vivem no nível mais grave de insegurança alimentar. No país, são 6,4 milhões que convivem com a fome.

Melhora nos índices

Dados da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (Pnad) Contínua do IBGE mostram que de 2023 para 2024 houve redução de 22,3% no número de moradores com algum nível de insegurança alimentar no Estado e de 12,6% no Brasil.

Essa queda, conforme o coordenador regional da pesquisa, Walter Rodrigues, tem relação direta com a melhora na economia e com as políticas públicas de transferência de renda. Ele destaca que as condições do mercado de trabalho, como a redução da informalidade, crescimento no número de pessoas ocupadas e melhora no rendimento médio, foram importantes para os resultados obtidos na segurança alimentar.

— Nós vimos nos dados que no Brasil a insegurança alimentar é maior em domicílios onde as pessoas são empregadas domésticas ou empregadas do setor privado sem carteira — explica Rodrigues.

O coordenador também cita que, ao longo dos meses, houve redução no número de domicílios que recebem o Bolsa Família. Conforme há melhora econômica, mais moradores passam a ter acesso ao mercado de trabalho formal e, consequentemente, deixam de precisar dos auxílios financeiros.

Para o pesquisador em desenvolvimento econômico e professor da Escola de Negócios da PUCRS Ely de Mattos além de novas iniciativas, é preciso manter os esforços já aplicados e que trouxeram o país e o RS ao patamar em que se encontra. No seu entendimento, a busca pela segurança alimentar passa por dois pontos essenciais: