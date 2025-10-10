Geral

"Última milha"
Notícia

Com queda na insegurança alimentar, é preciso reforçar trabalho contra a fome, aponta organização: "Desafio mais complexo"

No RS, número de pessoas que não tinham acesso garantido a comida de qualidade caiu 22% entre 2023 e 2024, mostrou IBGE

Beatriz Coan

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS