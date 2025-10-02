CNH sem autoescola: por que especialistas em segurança no trânsito são contra a proposta

Governo diz que medida vai baratear os custos para tirar a CNH. Porthus Junior / Agencia RBS

O ministério dos Transportes recebeu o aval do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para prosseguir com o projeto de acabar com a obrigatoriedade de aulas de autoescola para se obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A proposta é de Renan Filho, titular da pasta dos Transportes. Ele argumenta que extinguir a necessidade de frequentar a autoescola vai baratear os custos para tirar a CNH, com redução de até 75% nos preços.

Com o aval de Lula, o Ministério dos Transporte prepara uma audiência pública para debater o tema. Segundo a Folha de S. Paulo, a convocação será feita nesta quinta-feira (2) e terá duração de 30 dias.

Especialistas em segurança viária consultados por Zero Hora veem com preocupação por conta do elevado número de mortes que o país já registra em ruas e rodovias — ao redor de 35 mil óbitos ao ano.

Especialistas defendem melhorar, mas não acabar com formação

Engenheiro especialista em trânsito no Paraná, onde atuou como diretor de Educação da Secretaria de Trânsito de Curitiba, Celso Alves Mariano observa que há diferentes modelos de credenciamento de motoristas ao redor do mundo — alguns mais flexíveis, como em algumas regiões dos Estados Unidos, outros mais rígidos, como no caso brasileiro (veja abaixo como funciona em outros países).

Mariano avalia que a exigência de frequentar um curso teórico e prático deveria ser mantida diante do atual contexto do país.

— Já temos muitas mortes no trânsito mesmo com a exigência de formação mínima. Fora as mais de 34 mil vítimas que morrem ao ano, temos outras 150 mil pessoas que vão para uma cadeira de rodas. O principal fator desses acidentes é o condutor. O melhor seria fazer funcionar melhor o sistema que nós já temos, que envolve cerca de 15 mil centros de formação em todo o país — opina Mariano, que também é diretor do Portal do Trânsito.

Leia Mais Multas de trânsito batem recorde histórico em 2024

Presidente do Conselho Estadual de Trânsito (Cetran), Enio Bacci afirma que a melhor saída seria aprimorar o processo de habilitação, em vez de derrubar a atual exigência de pelo menos 45 horas de curso teórico e de 20 horas de aulas práticas de direção.

— Há muita coisa antiquada hoje, como não poder dar aula em veículo automático. O foco é na condução em centros urbanos, com muita preocupação em como fazer baliza, enquanto não se aborda muito viagens de longo curso, direção sob chuva ou neblina. É preciso qualificar a formação em vez de acabar com ela — opina Bacci.

Governo quer reduzir valor da CNH em até 80%. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

O Cetran criou, na semana passada, um comitê para avaliar sugestões de mudanças como essa na educação dos motoristas. Bacci complementa:

— O Brasil tem um número de mortes gigantesco no trânsito, principalmente em comparação com o primeiro mundo. Aliviar a preparação dos motoristas só vai aumentar o número de mortes. Talvez fosse algo aceitável no futuro. Hoje, é um tiro no pé.

O que dizem os CFCs

Presidente do Sindicato dos CFCs (SindiCFC), Vilnei Sessim afirma que o preço cobrado hoje dos candidatos é fruto de uma série de custos como uso dos veículos de treinamento, pagamento dos instrutores, exames médicos, psicotécnico, entre outras despesas. Sessim observa que, hoje, a média de horas de aula tomadas pelos alunos chega a 28, acima do mínimo obrigatório, indicando que há uma busca por melhor formação.

— É verdade que nos Estados Unidos a legislação é mais flexível. Mas lá, se você cometer um crime de trânsito, em até 24 horas vai estar na frente de um juiz. Aqui, ainda é preciso trabalhar para uma mudança de cultura. Há motoristas que passam no sinal vermelho, param em fila dupla, falam ao celular, dirigem embriagados — comenta o presidente do SindiCFC.

Em nota, o Detran gaúcho afirmou que aguarda o detalhamento das propostas do governo. "Há muitos aspectos que precisam ser pensados em relação à qualidade da formação e, especialmente, à segurança no trânsito. A formação nos Centros de Formação de Condutores não envolve somente aspectos técnicos e legais, mas também de educação para o trânsito, e questões de cidadania, que precisariam ser incluídas de alguma forma no processo", diz o departamento.

Leia Mais Total de multas cresce no trânsito de Porto Alegre, mas infrações flagradas por fiscais têm redução

Há hoje 263 centros de formação de motoristas no Rio Grande do Sul, vinculados a 9,5 mil instrutores credenciados.

Entenda a possível mudança:

Como é hoje

Avaliação psicológica e exame de aptidão física e mental

45 horas de aulas teóricas em autoescola

Exame teórico

20 horas de aula prática em autoescola

Exame prático de direção

Como ficaria

Sem obrigatoriedade de aulas teóricas e práticas em autoescolas

Candidato poderia estudar por conta própria para o exame teórico

Aprendizado prático poderia ser feita com instrutores autônomos credenciados pelos Detrans

Seguiria sendo proibido dirigir em via pública sem habilitação ou instrutor habilitado. Isso não inclui circuitos fechados (vias em ambientes privados)

Bastaria aprovação nos exames teórico e prático para obter carteira

Como é em outros países:

Argentina

Não é obrigatório prestar autoescola. É exigido passar por exames clínicos (visão, audição, psicológico), por um exame teórico e por um exame prático. Jovens entre 16 e 21 anos devem realizar um curso teórico chamado Minha Primeira Licença, que pode ser realizado de forma online. O custo é gratuito.

Espanha

Segundo a Direção Geral de Tráfego, para obter uma carteira "o habitual é recorrer a uma autoescola para se formar e, posteriormente, realizar as provas necessárias no trânsito, mas também podes te preparar livremente ou apenas reforçar seus conhecimentos". Exigem-se exames teórico e prático.

Estados Unidos

As regras variam de Estado para Estado, mas lições de direção são por vezes exigidas para candidatos a motorista mais jovens (até 18 anos). Administrações mais flexíveis permitem que o aprendizado ocorra sob supervisão familiar ou instrutor particular, com licença provisória. Adultos geralmente não precisam realizar lições de direção.

Inglaterra