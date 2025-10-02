Geral

Debate
Notícia

CNH sem autoescola: por que especialistas em segurança no trânsito são contra a proposta

Ministério dos Transportes recebeu o aval do presidente Lula na quarta-feira para prosseguir com o projeto de acabar com a obrigatoriedade de aulas de autoescola

Zero Hora

