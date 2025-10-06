Chuva causa bloqueios em estradas na Região Central

BR-158 foi liberada no sistema pare e siga no km 316, onde houve deslizamento de terra. Tayline Manganeli / Agencia RBS

O temporal que atingiu o Rio Grande do Sul entre a noite de domingo (5) e o início desta segunda-feira (6) provocou estragos em diferentes regiões. Um desmoronamento de terra causou bloqueio parcial no km 316 da BR-158, em Itaara, na Região Central.

O trecho ficou cerca de uma hora e meia totalmente bloqueado e foi liberado sob o sistema pare e siga para todos os veículos. Com o bloqueio parcial, a opção mais curta é desviar por Santo Antão, interior de Santa Maria, com estradas de chão, acessando Itaara pela Rua Evandro Berh.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não há previsão de liberação total. A empresa contratada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) para realizar obras na região está trabalhando na desobstrução da pista e avalia se ainda há risco de novos deslizamentos.

Bloqueio na RS-348

Um trecho da RS-348, entre Faxinal do Soturno e Ivorá, também na Região Central, está totalmente bloqueado desde as 6h30min desta segunda após uma parte da estrada ser levada pelo Arroio Guarda-Mor. A via era utilizada como desvio desde que a ponte original foi levada pela enchente do ano passado.

Parte da RS-348 foi levada pelo Arroio Guarda-Mor. João Fraga / Defesa Civil Faxinal do Soturno

Segundo a Defesa Civil de Faxinal do Soturno, é preciso aguardar o nível da água baixar para que equipes possam trabalhar na recuperação do trecho. Como alternativa, motoristas devem usar a Rota do Sol.

Danos pelo Estado

Em Itaqui, na Fronteira Oeste, ao menos 12 casas foram destelhadas, conforme a prefeitura. A maioria das residências afetadas fica na localidade de Vila Operário. A chuva e os ventos mais fortes foram registrados por volta das 20h15min de domingo. Equipes da Defesa Civil municipal e do Corpo de Bombeiros atuaram na distribuição de lonas para os moradores atingidos.