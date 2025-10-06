Chuva causa bloqueios em estradas na Região Central

O temporal que atingiu o Rio Grande do Sul entre a noite de domingo (5) e o início desta segunda-feira (6) provocou estragos em diferentes regiões. Um desmoronamento de terra causou bloqueio parcial no km 316 da BR-158, em Itaara, na Região Central.
O trecho ficou cerca de uma hora e meia totalmente bloqueado e foi liberado sob o sistema pare e siga para todos os veículos. Com o bloqueio parcial, a opção mais curta é desviar por Santo Antão, interior de Santa Maria, com estradas de chão, acessando Itaara pela Rua Evandro Berh.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não há previsão de liberação total. A empresa contratada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) para realizar obras na região está trabalhando na desobstrução da pista e avalia se ainda há risco de novos deslizamentos.
Bloqueio na RS-348
Um trecho da RS-348, entre Faxinal do Soturno e Ivorá, também na Região Central, está totalmente bloqueado desde as 6h30min desta segunda após uma parte da estrada ser levada pelo Arroio Guarda-Mor. A via era utilizada como desvio desde que a ponte original foi levada pela enchente do ano passado.
Segundo a Defesa Civil de Faxinal do Soturno, é preciso aguardar o nível da água baixar para que equipes possam trabalhar na recuperação do trecho. Como alternativa, motoristas devem usar a Rota do Sol.
Danos pelo Estado
Em Itaqui, na Fronteira Oeste, ao menos 12 casas foram destelhadas, conforme a prefeitura. A maioria das residências afetadas fica na localidade de Vila Operário. A chuva e os ventos mais fortes foram registrados por volta das 20h15min de domingo. Equipes da Defesa Civil municipal e do Corpo de Bombeiros atuaram na distribuição de lonas para os moradores atingidos.
De acordo com boletim da Defesa Civil Estadual divulgado na noite de domingo, também foram registrados prejuízos em São Jerônimo e Triunfo, na Região Carbonífera. Nos dois municípios, houve casas destelhadas e quedas de árvores. Nos três municípios, ninguém ficou ferido.