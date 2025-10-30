Chuva causa alagamentos e bloqueios em estradas de municípios do Litoral Norte

Defesa Civil de Maquiné monitora rios que transbordaram na região. Prefeitura de Maquiné / Divulgação

Após a forte chuva que atingiu o Litoral Norte, o município de Maquiné começa a retomar a normalidade. As aulas na rede municipal serão retomadas nesta quinta-feira (30), depois de uma suspensão parcial provocada pelos alagamentos e bloqueios em estradas do interior.

Entre a meia-noite e as 8h da manhã de terça (29), foram registrados 132 milímetros de precipitação, conforme dados do monitoramento meteorológico. Segundo o prefeito Luciano Alves, o cenário já é de melhora gradual, e as equipes da prefeitura permanecem mobilizadas.

— As comunidades do interior foram bastante atingidas. Felizmente o tempo firmou, e estamos conseguindo liberar os acessos e retomar o transporte escolar aos poucos — afirmou o prefeito.

Segundo ele, a previsão é que todas as escolas voltem a funcionar até esta quinta-feira, no entanto, o momento é de atenção "porque as pontes molhadas ainda estão com passagem restrita".

As localidades mais afetadas foram o interior da Barra do Ouro, Linha Encantada, Linha Três Barras, Rio Ligeiro e Rio do Ouro. Na Linha Solidão, o tráfego já foi restabelecido. Em alguns pontos, o trânsito de veículos segue interrompido — apenas pedestres conseguem atravessar por pontes.

Apesar dos transtornos, não há registro de famílias desalojadas ou desabrigadas. A prefeitura informou que uma única residência, próxima da BR-101, foi atingida pela água, mas a situação foi controlada com o uso de maquinário pesado.

— Estamos aliviados porque, mesmo com o volume alto de chuva, não tivemos perdas materiais graves nem necessidade de retirada de famílias. O mais importante é que as pessoas estão seguras — destacou Alves.

Com o tempo firme e previsão de estabilidade para os próximos dias, Maquiné deve restabelecer todos os serviços públicos até o fim de quinta-feira, segundo a Defesa Civil municipal.

Situação em Caraá

Em Caraá, também no Litoral Norte, a chuva voltou a causar preocupação nesta quarta-feira (29). O município registrou 100,6 milímetros de chuva em 24 horas na estação junto à prefeitura — o maior índice entre os pontos monitorados.

Outras duas estações marcaram 79,6 milímetros em Caraá Central e 77,8 milímetros na região do Rio dos Sinos. O principal impacto ocorreu na comunidade da Ponte Branca, onde a ponte provisória de madeira, construída após a destruição da estrutura original em julho, foi novamente danificada pela força da água.

O prefeito Bolívar Gomes informou que uma avaliação técnica vai definir se a ponte poderá ser recuperada ou se será necessária uma nova construção.

— O Rio dos Sinos subiu de forma muito rápida, atingiu a estrutura e causou novos danos. Felizmente, o nível já começou a baixar e a situação está sob controle. Vamos avaliar o que pode ser reaproveitado e garantir o acesso das famílias o quanto antes — explicou o prefeito.

Segundo ele, o Rio Caraá manteve-se estável, com poucas barragens afetadas em áreas mais baixas, e não houve registro de alagamentos em residências.

— Estamos confiantes de que os rios continuarão baixando nas próximas horas. O importante é que não tivemos desalojados nem desabrigados — afirmou Gomes.

Monitoramento reforçado e obras futuras

Caraá está em processo de reorganização do sistema de monitoramento hidrológico após as grandes cheias de 2023, que alteraram o leito dos rios da região. Uma nova estação hidrológica foi instalada no Rio dos Sinos na última semana e deve entrar em operação nos próximos dias.

— A região do Fraga, onde nasce o Rio dos Sinos, recebeu muita chuva, e isso influencia diretamente o comportamento do rio aqui embaixo. Por isso, o monitoramento atualizado é fundamental — destacou Gomes.