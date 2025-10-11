Geral

Dia ensolarado
Notícia

Caças da FAB e aviões antigos atraem grande público na Base Aérea de Canoas; veja fotos

Evento teve exibições de pousos e decolagens de aeronaves, lançamento de paraquedistas e apresentação de cães de guerra

Carlos Rollsing

