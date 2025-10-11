Caças da FAB e aviões antigos atraem grande público na Base Aérea de Canoas; veja fotos

A Base Aérea de Canoas, na Região Metropolitana, atraiu milhares de pessoas neste sábado (11) para a 35ª Expoaer, exposição da Força Aérea Brasileira (FAB).

O evento foi realizado com o objetivo de aproximar as Forças Armadas da sociedade civil e também em comemoração antecipada ao Dia das Crianças. Famílias inteiras foram visitar as atrações militares, objeto de curiosidade desde os pequenos até os idosos.

Na entrada do hangar, dois tanques de guerra chamavam atenção, mas uma longa e persistente fila se formava logo adiante, em frente ao estande do Primeiro Grupo de Defesa Antiaérea (1º GDAAE).

O público vestia uma farda do estilo guile, com pedaços de tecido pendurados para facilitar a camuflagem em um ambiente de selva ou de pouca iluminação.

Depois, o fascínio se completava quando um lança míssil era alcançado ao visitante. A arma está inerte, mas é verdadeira e pesa 8 quilos descarregada. Contendo o explosivo, chega próxima de 20 kg.

Os curiosos escoravam o armamento no ombro e posavam para fotos. Houve quem emulasse uma cena de filme, ao estilo do personagem fictício John Rambo, e posicionasse um joelho no chão para estabilizar a mira.

Ainda no hangar, duas aeronaves da FAB estavam em exposição. Uma delas era o C-95 Bandeirante, que está em uso cotidiano, aproveitada principalmente para o transporte de pessoal, órgãos para transplantes e cargas.

Outras máquinas de voo estavam exibidas em vários pontos da base aérea. Era permitido embarcar em algumas.

Veja fotos dos caças

O evento estava previsto para acontecer no domingo (12), em alusão ao Dia das Crianças, mas foi antecipado para o sábado (11) devido à previsão de chuva.

A mudança deu certo: o dia estava bonito e quente, com céu de brigadeiro, expressão usada popularmente para definir o tempo sem nuvens. Depois do hangar, o público adentrava a área operacional da base aérea, onde acontecem os trabalhos de pousos e decolagens, respeitando uma delimitação de segurança demarcada por bretes.

Pouco depois das 11h30min, uma das principais atrações do evento: uma arrancada simultânea entre um carro Lamborghini e uma aeronave caça F-5 da FAB. O público se aglomerou junto ao brete, com celulares em punho para as filmagens, enquanto os pilotos zuniram pela pista.

O evento também ofereceu pousos e decolagens de diferentes aeronaves, lançamento de paraquedistas e apresentação de cães de guerra.

Food trucks e rock 'n roll

O festival foi embalado por trilha sonora que ressoava alto pelas caixas de som. Tocou AC/DC e Black Sabbath, mas um dos pontos altos foi a execução da música Aces High, da banda britânica Iron Maiden. A canção tinha tudo a ver com o evento: ela narra um enfrentamento militar entre aeronaves durante a Segunda Guerra.