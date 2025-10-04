Boxe para idosos, recorde mundial e motorhome pela América: a semana em fotos

Rosa Bonatto, 76 anos, é uma das alunas das aulas de boxe para pessoas acima de 60 anos, realizadas no Ginásio Municipal Edgar Piccioni, em Esteio. A foto é de Mateus Bruxel.
O skatista Sandro Dias, conhecido como Mineirinho, concedeu entrevista após quebrar um recorde mundial ao descer a megarrampa de 70 metros construída no Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF). A foto é de Mateus Bruxel.
O atacante gremista Amuzu celebra o gol na partida entre Grêmio e Vitória, pelo Brasileirão, na Arena. O registro é de Duda Fortes.
A lua crescente junto da estrutura do estádio Beira-Rio durante o jogo entre Internacional e Corinthians, pelas lentes de Renan Mattos.
Casal de gaúchos Vitor Santos Moraes e Daiane Couto da Silva, junto da pet Gaia, viaja de motorhome pelas Américas. Durante um ano, passaram por Uruguai, Argentina, Chile e Paraguai. Eles agora têm planos de passar pelos demais países, rumo ao Alasca. O registro é de Camila Hermes.