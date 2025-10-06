Bombeiros retomam buscas por homem desaparecido no Rio dos Sinos, em São Leopoldo

O Corpo de Bombeiros de São Leopoldo retomou, na manhã desta segunda-feira (6), as buscas por um homem desaparecido no Rio dos Sinos. O trabalho dos mergulhadores havia sido interrompido na noite passada.

O homem é procurado desde as 16h de domingo (5), quando o barco em que estava, uma pequena embarcação de madeira, foi encontrado à deriva. Familiares acionaram os bombeiros e acompanham o trabalho de busca nesta manhã.

Leia Mais Bombeiros fazem buscas por homem que desapareceu no Rio Passo Fundo, em Faxinalzinho

Três mergulhadores participam da operação, que ocorre nas proximidades da Rua da Praia e da ponte Henrique Luís Roessler (ponte do Ginásio) em São Leopoldo.