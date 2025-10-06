Bombeiros retomam buscas por homem desaparecido no Rio dos Sinos, em São Leopoldo

O Corpo de Bombeiros de São Leopoldo retomou, na manhã desta segunda-feira (6), as buscas por um homem desaparecido no Rio dos Sinos. O trabalho dos mergulhadores havia sido interrompido na noite passada.
O homem é procurado desde as 16h de domingo (5), quando o barco em que estava, uma pequena embarcação de madeira, foi encontrado à deriva. Familiares acionaram os bombeiros e acompanham o trabalho de busca nesta manhã.
Três mergulhadores participam da operação, que ocorre nas proximidades da Rua da Praia e da ponte Henrique Luís Roessler (ponte do Ginásio) em São Leopoldo.
*Produção: Fernanda Axelrud