Bombeiros procuram adolescente desaparecido no Rio dos Sinos

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Taquara, as operações seguem de forma coordenada, alternando o trabalho das equipes embarcadas com o dos mergulhadores. Corpo de Bombeiros de Taquara / Divulgação

Bombeiros realizam buscas, nesta quarta-feira (15), por um adolescente de 16 anos que desapareceu após nadar com amigos no Rio dos Sinos, em Taquara, no Vale do Sinos.

O jovem sumiu na tarde de segunda-feira (13), em um ponto de difícil acesso localizado no bairro Empresa. As ações de busca se concentram na região e contam com o apoio dos mergulhadores do Batalhão de Busca e Salvamento de Porto Alegre, além da Polícia Civil e da Defesa Civil do município.

