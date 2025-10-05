Bombeiros fazem buscas no Rio dos Sinos após barco ser localizado à deriva

O Corpo de Bombeiros de São Leopoldo faz buscas, neste domingo (5), a um homem que estaria desaparecido após a embarcação dele ser encontrada à deriva no Rio dos Sinos.
Familiares entraram em contato com a guarnição atrás de auxílio. Conforme o Corpo de Bombeiros, a informação preliminar é de que a família sabia que o homem estava na região e, por isso, suspeita de desaparecimento. O local fica nas proximidades da Rua da Praia.
Segundo a guarnição, as buscas iniciaram por volta das 16h deste domingo, com ajuda da equipe de mergulho. Por volta das 19h30min, o trabalho foi interrompido, com previsão de reiniciar na manhã desta segunda-feira (6). Não há mais detalhes no momento.