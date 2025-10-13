Bombeiros buscam por jovem desaparecido no Rio Cacequi, na Região Central

Bombeiros buscam há mais de 40 horas por Igor Alves de Mello, de 24 anos, no Rio Cacequi, em município de mesmo nome, na Região Central do Estado. Segundo a Polícia Civil, o jovem estava caçando no último sábado (11), quando caiu na água.
Igor estaria acompanhado de familiares, que afirmaram à polícia que ele não sabia nadar.
Na manhã desta segunda-feira (13), quatro militares, incluindo mergulhadores do Corpo de Bombeiros, seguem com as operações de busca no distrito de São Lourenço, onde aconteceu o acidente.
Além das equipes oficiais, desde o domingo (12) voluntários e pescadores da comunidade também se mobilizam, utilizando embarcações para localizar o jovem.