Bombeiros buscam por jovem desaparecido no Rio Cacequi, na Região Central

Mello desapareceu na localidade de São Lourenço. Serviço Civil e Auxiliar de Bombeiro de Cacequi / Divulgação

Bombeiros buscam há mais de 40 horas por Igor Alves de Mello, de 24 anos, no Rio Cacequi, em município de mesmo nome, na Região Central do Estado. Segundo a Polícia Civil, o jovem estava caçando no último sábado (11), quando caiu na água.

Igor estaria acompanhado de familiares, que afirmaram à polícia que ele não sabia nadar.

Na manhã desta segunda-feira (13), quatro militares, incluindo mergulhadores do Corpo de Bombeiros, seguem com as operações de busca no distrito de São Lourenço, onde aconteceu o acidente.

