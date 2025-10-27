Bebê morre afogado em balde no interior de Vera Cruz

Um bebê de 11 meses morreu afogado no domingo (26) no interior de Vera Cruz , no Vale do Rio Pardo, após cair dentro de um balde. Ele teria sido encontrado pela irmã.

A delegada do município, Lisandra de Castro de Carvalho, informou que a polícia vai analisar o laudo de necropsia e ouvir os pais da criança para entender o caso. Ela também informou que a divulgação de novas informações será realizada próximos dias, em razão do feriado do Dia do Funcionário Público, que resulta em ponto facultativo aos servidores do Estado nesta segunda-feira (27).