Bebê morre afogado em balde no interior de Vera Cruz

Um bebê de 11 meses morreu afogado no domingo (26) no interior de Vera Cruz, no Vale do Rio Pardo, após cair dentro de um balde. Ele teria sido encontrado pela irmã.
O menino chegou a ser levado ao Hospital Vera Cruz, mas chegou inconsciente ao local e não resistiu.
A delegada do município, Lisandra de Castro de Carvalho, informou que a polícia vai analisar o laudo de necropsia e ouvir os pais da criança para entender o caso. Ela também informou que a divulgação de novas informações será realizada próximos dias, em razão do feriado do Dia do Funcionário Público, que resulta em ponto facultativo aos servidores do Estado nesta segunda-feira (27).