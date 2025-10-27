Geral

Vale do Rio Pardo
Notícia

Bebê morre afogado em balde no interior de Vera Cruz

Menino de 11 meses chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu. Polícia Civil vai investigar as circunstâncias do caso

Bruna Oliveira

