Bahia tem caso suspeito de óbito causado por metanol; Paraná e Goiás investigam intoxicações

Cinco pessoas morreram em São Paulo após intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas. kittisak / adobe.stock.com

Uma morte ocorrida na Bahia pode ter sido causada por intoxicação de metanol, segundo autoridades da saúde municipal e estadual. O homem de 56 anos teria ido a óbito na madrugada desta sexta-feira (3), após ter dado entrada na UPA da Queimadinha, localizada em Feira de Santana.

Em nota, o governo baiano informou que o caso será acompanhado pelas equipes de vigilância local e estadual, em ações de monitoramento e investigação que contarão com o apoio de autoridades da área de segurança pública estadual.

"Amostras biológicas serão coletadas e encaminhadas para análise laboratorial, com resultado previsto em até sete dias, a fim de confirmar ou descartar a hipótese de intoxicação”, informou, por meio de nota, o governo da Bahia – que está em “diálogo permanente com o Ministério da Saúde e com as autoridades sanitárias nacionais” para monitorar a situação em outros Estados.

Casos suspeitos em Goiás e no Paraná

Além da Bahia, Goiás e Paraná também investigam os primeiros casos suspeitos em seus territórios. De acordo com o g1, uma jovem de 25 anos está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), em Uruaçu.

Ela passou mal após consumir álcool durante o passeio em uma cachoeira. A Segundo a Secretaria da Saúde de Goiás, o caso é tratado como suspeito, pois ainda não foram realizados exames para confirmar ou descartar a contaminação por metanol.

Já no Paraná, o paciente é um homem de 60 anos, que está em estado grave após consumir bebida destilada. Morador de Curitiba, ele deu entrada em um hospital após ser atropelado. Conforme o g1, o quadro piorou durante a internação e os sintomas dele são compatíveis com intoxicação por metanol.

Emergência médica

A intoxicação por metanol é uma emergência médica de extrema gravidade. A substância, quando ingerida, é metabolizada no organismo em produtos tóxicos (como formaldeído e ácido fórmico), que podem levar à morte.

Os principais sintomas da intoxicação são: