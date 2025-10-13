Avião de pequeno porte cai sobre casa em Goiânia e piloto sobrevive

Acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira. Threads @oloaresferreira / Reprodução

Um avião monomotor caiu sobre uma casa no Setor Santos Dumont, em Goiânia, na tarde desta segunda-feira (13). Segundo o g1, o Corpo de Bombeiros informou que a aeronave de pequeno porte atingiu a estrutura da residência, provocando danos visíveis no telhado e nas vigas.

Imagens feitas por testemunhas mostram o avião sobre a casa, parcialmente destruída. A corporação confirmou que houve vazamento de combustível no local, o que mobilizou equipes especializadas para conter riscos de explosão.

Leia Mais Brasil teve 21 acidentes aéreos e oito vítimas fatais em 2025; confira a lista

O piloto, identificado como Maurício Braga de Araújo, de 60 anos, foi encontrado consciente, sentado e com escoriações leves. Ele recebeu atendimento no local e não corre risco de morte.

Araújo é professor do Instituto Federal de Goiás (IFG) e doutor em física. Ele era o único tripulante da aeronave.

A aeronave

A aeronave de matrícula PU-DNA é um Seamax M-22, com capacidade para apenas um piloto e um passageiro. Ela foi fabricada em 2008 e é registrada como construção amadora — categoria utilizada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para definir aviões cuja porção maior foi feita e montada por alguém que tinha o objetivo de aprender ou de recreação. A situação de aeronavegabilidade é normal, mas a aeronave não está autorizada a prestar serviço de taxi aéreo.

Leia Mais Caças da FAB e aviões antigos atraem grande público na Base Aérea de Canoas; veja fotos

A Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), acionou o 6º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa VI), com sede em Brasília, para realizar a ação inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PU-DNA.

Durante essa etapa, os investigadores aplicam técnicas específicas para coleta de dados, preservação de elementos e verificação dos danos causados pela aeronave, além do levantamento de outras informações relevantes para a apuração das causas do acidente.

Veja o vídeo após a queda do avião: