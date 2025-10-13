Geral

Na capital de Goiás
Notícia

Avião de pequeno porte cai sobre casa em Goiânia e piloto sobrevive

Maurício Braga de Araújo, de 60 anos, foi encontrado consciente, sentado e com escoriações leves

Zero Hora

Enviar email

Estadão Conteúdo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS