"Atrasa os planos da vida da gente": demora de três anos em construção de condomínio de Canoas vira batalha na Justiça

Projeção do empreendimento Mirantes do Parque, em Canoas. Redes Sociais / Reprodução

Quando foi lançado, em 2017, o empreendimento Mirantes do Parque, em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, parecia um grande negócio. A maquete previa 500 unidades, estrutura completa e duas fases de entrega: a primeira prevista para 2021 e a segunda, para 2022.

Mas, em outubro de 2025, o cenário é bem diferente. No terreno onde deveria estar erguido o condomínio, no bairro Marechal Rondon, nada foi construído. O atraso já passa de três anos e virou batalha na Justiça. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Entre os compradores está a engenheira de segurança de trabalho Angélica Alves, de 35 anos, que investiu todas as economias no que seria o primeiro imóvel com o namorado.

— É muito triste, porque tu coloca todo teu dinheiro naquilo e nada saiu do papel, percebe que não vai acontecer da maneira que planejou. Atrasa os planos da vida da gente. A questão de ser mãe, por exemplo, acabei protelando em função desse cenário — lamenta.

As famílias formaram um grupo que atua junto aos órgãos de controle, chamada Associação dos Compradores do Mirantes do Parque (Acampar). Eles tentaram negociar com a construtora Nexgroup, mas não houve acordo.

O movimento, segundo os líderes, tem como objetivo garantir tanto a retomada da construção ou a devolução dos valores àqueles que optarem pelo distrato, quando todas as partes envolvidas num contrato concordam em extinguir o acordo previamente celebrado.

Maquete do empreendimento previa 500 unidades, estrutura completa e duas fases de entrega. acampar.org.br / Reprodução

Segundo o advogado associação, Alexandre Bainy, foram feitos registros em cartório, ações judiciais e denúncias em órgãos de defesa do consumidor. O Procon de Canoas confirmou que já recebeu dezenas de queixas sobre o empreendimento.

Membro da diretoria e uma das fundadoras do grupo, Leislie Malmann pede ajuda às autoridades:

— O que a gente precisa é que o Ministério Público ajude agora pra que a gente consiga aprofundar as investigações e buscar os nossos direitos pela via judicial.

A Acampar ainda diz que os contratos tinham cláusula de patrimônio de afetação, ou seja, um instrumento que, em teoria, deveria oferecer segurança aos consumidores, garantindo que os recursos destinados à obra fossem devidamente protegidos. Contudo, revelou-se ineficaz: não houve qualquer progresso na construção, tampouco saldo disponível na conta vinculada ao empreendimento.

O que dizem as empresas

Procurada, a Nexgroup, por meio da Capa Incorporadora, afirmou que todas as responsabilidades sobre o Mirantes do Parque foram transferidas para o Grupo BFabbriani, após aprovação em assembleia de compradores. A empresa diz ter entregue uma segunda área de terras de alto valor, além de repactuar cerca de 130 contratos. A Capa nega qualquer desvio de recursos e afirma estar à disposição das autoridades.

Já o Grupo BFabbriani declarou que assumiu compromisso público para concluir as obras, agora sob o nome Summerville Club Residence. A empresa alega que não recebeu os valores pagos à antiga incorporadora, mas aceita cartas de crédito para viabilizar novos contratos. Segundo o grupo, ações judiciais e bloqueios têm atrasado a retomada da construção, e há tentativa de buscar apoio das autoridades para avançar no projeto.

Investigações

O Ministério Público conduz um inquérito para investigar o caso e busca medidas que possam reparar os consumidores prejudicados. Uma audiência para buscar uma conciliação entre os compradores e a nova empresa foi realizada em 19 de setembro.

O MP entende que houve "avanço nos diálogos", segundo a ata da audiência. As duas empresas pediram 60 dias para apresentar estudos técnicos e uma proposta final de acordo, Uma nova reunião foi marcada para 21 de novembro.

A delegada Luciane Bertoletti, da 3ª Delegacia de Polícia, afirma que aguarda o resultado da tentativa de acordo antes de prosseguir com a investigação.

Incorporadora é alvo de operação em SC

Enquanto no Rio Grande do Sul os moradores tentam seus direitos na Justiça, em Santa Catarina uma operação do Ministério Público, no dia 3 de setembro, mirou um suposto esquema que teria a Incorporadora B Fabbriani envolvida. Segundo a investigação, o grupo econômico é suspeito de organização criminosa, estelionato, lavagem de dinheiro e crimes contra a economia popular. A fraude investigada é de R$ 90 milhões.

O advogado do grupo B Fabbriani disse que sobre a operação, chamada Black Flow, "não procedem as alegações de que houve desvio em montante superior a R$ 90 milhões".

Confira as manifestações na íntegra

Grupo B Fabbriani:

"Relativamente ao Condomínio Mirantes do Parque, a BFABBRIANI esclarece que a sociedade de propósito específico BF SUMMERVILLE firmou, em julho de 2023, contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto do empreendimento com a CAPA INCOPORADORA, proprietária do imóvel. A negociação foi feita de forma transparente e envolveu a Comissão de Representantes dos Adquirentes, que realizou assembleia geral previamente à lavratura da escritura pública, e posteriormente firmou Instrumento Particular de Acordo no qual foi repactuado o prazo de entrega do empreendimento para Dezembro de 2028.

Esclarece, no entanto, que até o momento CAPA INCORPORADORA permanece como proprietária do imóvel, uma vez que em face da decretação judicial de indisponibilidade da matrícula do imóvel não foi possível a transferência da propriedade e tampouco a averbação da promessa de compra e venda.

Por fim, esclarece que não foram transferidos quaisquer recursos financeiros da CAPA INCORPORADORA para BF SUMMERVILLE ou para a BFABBRIANI.

A BFABBRIANI entende que a reunião do dia 19.09, sob a coordenação do Ministério Público, pode ser útil para chegarmos a solução consensual que propicie a segurança jurídica necessária para viabilizar investimentos que propiciem o início das obras e a conclusão do empreendimento.

No que tange à Operação Black Flow, a BFABBRIANI esclarece que não procedem as alegações de que houve desvio em montante superior a R$ 90 milhões. Segundo as alegações do próprio Ministério Público os recursos quase que integralmente empregados nos empreendimentos do grupo econômico, sendo uma pequena parte objeto de pró-labore, distribuição de lucros e empréstimos aos sócios, todos devidamente registrados na contabilidade.

A empresa pretende concluir e entregar todos os empreendimentos a que se comprometeu, tendo lastro nos recebíveis para captar os recursos necessários a todas as obras. Neste sentido, apresentou ao Ministério Público de Santa Catarina, na data de hoje, proposta de termo de ajustamento de conduta.

Neste sentido, está negociação avançada para aporte de recursos necessários à conclusão do empreendimento VILLA, em Itapema, que conta com execução superior a 90%. Acreditamos que em breve teremos fato relevante para divulgar sobre o tema."

O que diz a Cappa/Nex Group:

"POSIÇÃO OFICIAL DA CAPA INCORPORADORA IMOBILIÁRIA PORTO ALEGRE IV SPE LTDA

Sobre o Empreendimento Mirantes do Parque

Todas as obrigações referentes ao Empreendimento Mirantes do Parque foram transferidas para a empresa BFABBRIANI, hoje responsável pela obra, razão pela qual a Capa Incorporadora Imobiliária Porto Alegre IV SPE Ltda. não tem mais qualquer responsabilidade pelo empreendimento.

Essa transferência de obrigações ocorreu após aprovação da ACAMPAR (Associação de Compradores do Mirantes do Parque) e da Comissão de Adquirentes na Assembleia Pública realizada em Canoas no dia 13/06/2023, devidamente registrada em vídeo, fotos e ata notarial. Na ocasião, estiveram presentes aproximadamente 150 compradores, assim como todos os representantes da ACAMPAR e da Comissão.

Para viabilizar a transferência das obrigações pela construção do empreendimento, atendendo exigências da ACAMPAR e da Comissão de Adquirentes, além da área de terras destinada ao empreendimento, a Capa Incorporadora Imobiliária Porto Alegre IV SPE Ltda. entregou uma segunda área de terras de elevado valor, lindeira ao terreno destinado ao Mirantes do Parque.

Até meados de julho do corrente ano, cerca de 130 consumidores já haviam distratado seus negócios com a Capa e repactuado seus contratos com a BFABBRIANI, estabelecendo novas condições e novo prazo de entrega, ainda em curso.

A Capa Incorporadora Imobiliária Porto Alegre IV SPE Ltda. sempre esteve e permanece à disposição de quaisquer autoridades para prestar esclarecimentos sobre o assunto, e inclusive procurou o Ministério Público do Consumidor em Canoas, assim como o PROCON, para esclarecer os fatos.

Recentemente, a empresa realizou e entregou ao PROCON uma volumosa prestação de contas elaborada por auditoria especializada, através da qual comprova a utilização e a destinação dos recursos.