Arte, trabalho e esporte: a semana de Zero Hora em imagens

A semana começou com a visita a Escola Estadual de Ensino Fundamental Willy Oscar Konrath, em Sapiranga. Com música, dança e teatro: como as escolas têm provocado o senso artístico dos alunos.
A foto é de André Ávila.
Ipês roxos na Praça Alfred Sehbe, na zona norte de Porto Alegre deslumbram nos primeiros cenários da Primavera na Capital.
O registro é de Renan Mattos.
A cada quatro dias, a violência no RS torna uma criança órfã, e novo decreto busca garantir pensão automática aos filhos de vítimas de feminicídio.
Em Encruzilhada do Sul, uma família luta na Justiça pela pensão de vítima. A foto é de Duda Fortes.
Atletas do futebol feminino que também são mães enfrentam uma dupla jornada: conciliam treinos, jogos e viagens com a maternidade. Entre desafios físicos, emocionais e estruturais, elas seguem em campo reafirmando que talento e dedicação não têm gênero, nem pausa.
Na imagem Roberta Rosa, a Beta, jogadora do Juventude, com seu filho.
O registro é de Jefferson Botega.
O cardiologista André Zimerman, do Hospital Moinhos de Vento e professor da UFRGS, explica a importância da dosagem da lipoproteína(a), exame agora recomendado ao menos uma vez na vida segundo a nova Diretriz de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia.
A foto é de Jefferson Botega.
Celebrado no último dia 15 de Outubro, o dia do professor traz reflexões de profissionais da área.
Na imagem, Mônica Bertoni dos Santos, de 87 anos, docente que conta com mais de cinco décadas de carreira.
O registro é de Renan Mattos.
Interdição total do Instituto Psiquiátrico Forense (IPF) deve ocorrer até novembro de 2026.
Os atuais 36 pacientes estão sendo encaminhados gradualmente para outros serviços, como Caps e Residências Terapêuticas.
A foto é de Mateus Bruxel.
Inauguração da Biblioteca Comunitária Sabiá do Saibro Sábio, do projeto social WimBelemDon, em Porto Alegre.
O espaço fica na Praça Carlos Santa Helena, em frente à sede da ONG, e conta com mais de dois mil livros.
O registro é de Mateus Bruxel.
HPS de Canoas recebe novo prazo de conclusão e reforma pós enchente deverá estar completa até o dezembro de 2026.
A foto é de André Ávila.
Fechando a semana, Carlos Vinicius, do Grêmio, voa para comemorar o primeiro gol contra o São Paulo pela série A do Campeonato Brasileiro.
O jogador marcou os dois gols da vitória do tricolor porto-alegrense na Arena.
A foto é de Jefferson Botega.