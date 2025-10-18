Arte, trabalho e esporte: a semana de Zero Hora em imagens

Como as escolas estão provocando esse senso artístico e cultural na atualidade, em tempos em que se consome tudo online. André Ávila / Agencia RBS

A semana começou com a visita a Escola Estadual de Ensino Fundamental Willy Oscar Konrath, em Sapiranga. Com música, dança e teatro: como as escolas têm provocado o senso artístico dos alunos.

A foto é de André Ávila.

Estação revela-se na natureza da Capital. Renan Mattos / Agencia RBS

Ipês roxos na Praça Alfred Sehbe, na zona norte de Porto Alegre deslumbram nos primeiros cenários da Primavera na Capital.

O registro é de Renan Mattos.

Recente decreto prevê que dependentes até 18 anos recebam pensão, o que antes só era possível mediante burocráticas batalhas judiciais. Duda Fortes / Agencia RBS

A cada quatro dias, a violência no RS torna uma criança órfã, e novo decreto busca garantir pensão automática aos filhos de vítimas de feminicídio.

Em Encruzilhada do Sul, uma família luta na Justiça pela pensão de vítima. A foto é de Duda Fortes.

Como as atletas do futebol feminino que também são mães lidam com as rotinas entre trabalho e maternidade. Jeff Botega / Agencia RBS

Atletas do futebol feminino que também são mães enfrentam uma dupla jornada: conciliam treinos, jogos e viagens com a maternidade. Entre desafios físicos, emocionais e estruturais, elas seguem em campo reafirmando que talento e dedicação não têm gênero, nem pausa.

Na imagem Roberta Rosa, a Beta, jogadora do Juventude, com seu filho.

O registro é de Jefferson Botega.

Nova Diretriz de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda o exame de dosagem da lipoproteína(a). Jeff Botega / Agencia RBS

O cardiologista André Zimerman, do Hospital Moinhos de Vento e professor da UFRGS, explica a importância da dosagem da lipoproteína(a), exame agora recomendado ao menos uma vez na vida segundo a nova Diretriz de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia.

A foto é de Jefferson Botega.

Mônica Bertoni dos Santos tem uma longa trajetória na educação e atualmente trabalha na formação de novos professores. Renan Mattos / Agencia RBS

Celebrado no último dia 15 de Outubro, o dia do professor traz reflexões de profissionais da área.

Na imagem, Mônica Bertoni dos Santos, de 87 anos, docente que conta com mais de cinco décadas de carreira.

O registro é de Renan Mattos.

Uma decisão judicial de 2023 proibiu novas internações, devido a condições precárias de higiene, estrutura e assistência aos pacientes. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Interdição total do Instituto Psiquiátrico Forense (IPF) deve ocorrer até novembro de 2026.

Os atuais 36 pacientes estão sendo encaminhados gradualmente para outros serviços, como Caps e Residências Terapêuticas.

A foto é de Mateus Bruxel.

Espaço conta com mais de dois mil livros. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Inauguração da Biblioteca Comunitária Sabiá do Saibro Sábio, do projeto social WimBelemDon, em Porto Alegre.

O espaço fica na Praça Carlos Santa Helena, em frente à sede da ONG, e conta com mais de dois mil livros.

O registro é de Mateus Bruxel.

Local foi fortemente atingido pelas enchentes de 2024. André Ávila / Agencia RBS

HPS de Canoas recebe novo prazo de conclusão e reforma pós enchente deverá estar completa até o dezembro de 2026.

A foto é de André Ávila.

Carlos Vinicius marcou os dois gols gremistas frente ao São Paulo. Jeff Botega / Agencia RBS

Fechando a semana, Carlos Vinicius, do Grêmio, voa para comemorar o primeiro gol contra o São Paulo pela série A do Campeonato Brasileiro.

Leia Mais Com laboratório secreto e poção mágica, hotel de Gramado cria experiência para hóspedes de 4 a 12 anos

O jogador marcou os dois gols da vitória do tricolor porto-alegrense na Arena.