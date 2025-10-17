Geral

Valores 10 vezes maior
Após reclamação de moradores, Corsan reconhece problema na leitura de contas em Canoas

Companhia afirma que identificou uma inconsistência na verificação e entrega de faturas em uma das rotas do município e que reforçou o atendimento na loja do centro da cidade

Gabriela Plentz

Rádio Gaúcha

