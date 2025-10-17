Após reclamação de moradores, Corsan reconhece problema na leitura de contas em Canoas

Todos os casos relatados estão sendo revistos pela companhia. Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

Moradores de Canoas, na Região Metropolitana, têm reclamado dos valores das faturas da água de setembro. São relatos de contas que chegam a 800% maior do que a média do consumo dos meses anteriores. A empresa reconheceu que foi identificado um problema.

Segundo o Procon de Canoas, a busca por serviços relacionados à Corsan praticamente dobrou no mês passado. Até agosto, a média de atendimentos relativos ao serviço de água era de 74 pessoas. Em setembro, 140 moradores procuraram o órgão. Neste mês, já foram 89 pessoas.

Entre os consumidores afetados, está Jairo Zagetti, que mora com a esposa no bairro Mathias Velho. O casal viu o valor da conta de água ficar quase 10 vezes maior de um mês para outro.

— Nossa média de água sempre foi entre R$ 130 até R$ 160, valor aceitável para pagar. Em agosto, foi R$ 133,20. Em setembro, para minha surpresa, foi R$ 1.274,46. Como é que vou pagar uma conta dessas? Alguma coisa está acontecendo — avalia o morador, que está desempregado.

Zagetti já contatou a Corsan, inclusive presencialmente na agência. A empresa afirmou que as faturas foram ajustadas.

Questionada pela reportagem, a Corsan respondeu que identificou uma inconsistência na leitura e entrega de faturas em uma das rotas de Canoas e que reforçou o atendimento na loja do Centro. Os bairros afetados são, principalmente, Moinhos de Vento, Marechal Rondon, Nossa Senhora das Graças e Niterói. Mesmo assim, todos os casos relatados estão sendo revistos.

Conforme a companhia (leia a nota na íntegra abaixo), a segunda via da fatura foi encaminhada com os ajustes, tanto por e-mail quanto por WhatsApp. Nos casos em que a empresa não conseguiu contato com os clientes, as contas foram impressas novamente e serão entregues até este sábado (18) nas residências.

A orientação do Procon é procurar primeiramente a Corsan, antes de reclamar no órgão. A abertura do chamado com o Procon deve ser realizada apenas caso não haja resolução por parte da empresa.

— Primeiro registra o chamado na Corsan. Caso eles não atendam, procura o Procon. Nós estamos traçando algumas estratégias com a Corsan para mapear os bairros de onde estão vindo essas demandas e organizar um atendimento em conjunto com unidade móvel — explicou Vinícius Rabaioli, diretor do Procon de Canoas.

Segundo Rabaioli, a maior parte das pessoas procurou o órgão antes de acionar a empresa.

— Quando as contas vêm com 500% a mais, geralmente é erro operacional, de leitura. O que a Corsan já havia nos avisado é que eles fariam obras de adaptação da rede e começariam a cobrar a tarifa de esgoto, que antes não era cobrada. Então, parte dos nossos atendimentos são em razão disso e outras pelo erro — complementa o representante do Procon.

O problema já havia sido registrado na região no ano passado.

Nota da Corsan

A Corsan identificou inconsistência na leitura e entrega de faturas em uma das rotas de Canoas e reforçou o atendimento na loja da Rua Frei Orlando, 115, no Centro. A Companhia também já reencaminhou a esses clientes a segunda via da fatura, por e-mail e WhatsApp cadastrados. Nos casos em que o contato com os clientes por meio destes canais de comunicação não foi efetivado, as contas foram impressas novamente e estarão entregues até sábado, 18, diretamente nas residências.

A Corsan ressalta que está permanentemente disponível nos canais de relacionamento com os clientes e recomenda que a população utilize esses meios de contato para solicitações, pedidos de informação ou para fazer comunicados. Isso agiliza a tomada de providências e a mobilização das equipes de serviço.