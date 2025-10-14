Apagão foi motivado por falha na infraestrutura elétrica, não por falta de energia, afirma ministro

Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, em entrevista ao ao programa Bom Dia Ministro, transmitido pela EBC. Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

O apagão que atingiu diversas regiões do país, incluindo o Rio Grande do Sul, nesta terça-feira (14), foi causado por um "problema elétrico pontual", engatilhado por um incêndio em subestação de energia do Paraná, e não por falta de eletricidade. É o que explica o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, em entrevista ao ao programa Bom Dia Ministro, transmitido pela EBC.

— Não é falta de energia, é um problema na infraestrutura que transmite a energia. Quando se fala em apagão, a gente sempre lembra aqueles tristes episódios de 2001 e 2021, que na verdade aconteceram por falta de energia e de planejamento. Hoje não, hoje nós temos muita energia — afirmou.

Silveira explicou que o sistema de energia funciona de forma "praticamente automatizada" pelo Operador Nacional de Sistema (ONS), e que o corte foi realizado para impedir uma interrupção mais significativa no país.

Leia Mais Apagão foi causado por incêndio em subestação do Paraná, diz Ministério de Minas e Energia

— O sistema perdendo uma subestação desse volume de energia (500kV), ele corta programadamente um percentual em cada Estado mais próximo e em alguns outros Estados, onde é necessário se fazer uma reprogramação da carga. Assim foi feito, nós imediatamente fomos acionados — explicou Silveira.

O que provocou o apagão

De acordo com o Ministério de Minas e Energia e o Operador Nacional do Sistema (ONS), um incêndio em uma subestação no Paraná foi responsável pelo apagão.

Conforme o comunicado, o fogo teria começado à 00h32min, em um reator da Subestação de Bateias, pertencente à Copel, no município de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, desligando toda a subestação. Ainda não se sabe o que causou o fogo.

Apagão no RS

No Rio Grande do Sul, moradores de municípios do Litoral Norte, como Capão da Canoa, Xangri-lá, Maquiné e Terra de Areia relataram a interrupção no abastecimento de luz. Em Porto Alegre, também houve registros de queda de energia, incluindo o Aeroporto Internacional Salgado Filho.

Segundo a CEEE Equatorial, na sua área de concessão, 125 mil clientes ficaram desabastecidos. Confira comunicado abaixo:

"A CEEE Equatorial informa que parte do sistema elétrico que atende 125 mil clientes dos municípios que fazem parte da área de concessão da Distribuidora foram afetados com o desligamento da rede básica de energia, na madrugada desta terça-feira (14/10), pelo acionamento automático do Esquema Regional de Alívio de Carga (ERAC), que é um mecanismo de proteção do Sistema Interligado Nacional (SIN), coordenado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

O desligamento ocorreu aproximadamente às 0h32 e o restabelecimento se iniciou a partir da autorização do ONS, à 01h40. Todos os clientes afetados da área de concessão da Equatorial 01h52 já foram restabelecidos.

O ONS está avaliando as causas dessa ocorrência."