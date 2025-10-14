Geral

Perto de Curitiba
Notícia

Apagão foi causado por incêndio em subestação do Paraná, diz Ministério de Minas e Energia

Falta de energia foi percebida em pelo menos 23 Estados e o DF na madrugada desta terça-feira, incluindo o Rio Grande do Sul

Zero Hora

