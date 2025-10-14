Apagão foi causado por incêndio em subestação do Paraná, diz Ministério de Minas e Energia

Incêndio ocorreu na Subestação de Bateias, em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. Governo do Paraná / Divulgação

Um incêndio em uma subestação no Paraná foi responsável pelo apagão que atingiu diversas regiões do país, incluindo o Rio Grande do Sul, na madrugada desta terça-feira (14). A informação foi confirmada pelo Ministério de Minas e Energia e também pelo Operador Nacional do Sistema (ONS) através de nota.

Conforme o comunicado, o fogo teria começado à 00h32min, em um reator de linha de transmissão de Furnas/Eletrobras, situado dentro da Subestação de Bateias, pertencente à Copel, no município de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, desligando toda a subestação.

O Corpo de Bombeiros do Paraná controlou o incêndio, que ainda não se sabe a causa. Nenhum equipamento da Copel foi danificado no episódio, informou a companhia paranaense em nota. A Eletrobras foi procurada por Zero Hora, mas não havia se manifestado até às 11h.

No Rio Grande do Sul, moradores de municípios do Litoral Norte, como Capão da Canoa, Xangri-lá, Maquiné e Terra de Areia relataram a interrupção no abastecimento de luz. Em Porto Alegre, também houve registros de queda de energia, incluindo o Aeroporto Internacional Salgado Filho.

Segundo a CEEE Equatorial, "125 mil clientes dos municípios que fazem parte da área de concessão da Distribuidora foram afetados com o desligamento da rede básica de energia, na madrugada desta terça-feira (14/10), pelo acionamento automático do Esquema Regional de Alívio de Carga (ERAC), que é um mecanismo de proteção do Sistema Interligado Nacional (SIN), coordenado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS)".

A falha atingiu pelo menos 23 Estados e o Distrito Federal: Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Piauí, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. além do RS. A energia foi restabelecida por completo por volta das 2h30min.

Leia a nota na íntegra

"Às 00h32min ocorreu perturbação de grande porte no Sistema Interligado Nacional, com desligamento de cerca de 10.000 MW de cargas, de forma controlada (por atuação do Esquema Regional de Alívio de Carga - ERAC).

A ocorrência teve início em incêndio em reator na Subestação de Bateias (Paraná) que desligou toda a subestação de 500 kV, desinterligando as regiões Sul e Sudeste/Centro - Oeste, ocasionando contingência severa.

O retorno dos equipamentos e a recomposição das cargas se deu de maneira controlada, logo nos primeiros minutos, sendo que até 1h30min todas as cargas das Regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro - Oeste foram restabelecidas. As cargas da Região sul foram recompostas totalmente por volta de 2h30min.

O tempo de recomposição total foi inferior às ocorrências deste porte já ocorridas no SIN.

Está programada para hoje reunião preliminar com os principais agentes envolvidos para identificar as causas e o ONS deverá realizar reunião preliminar de Análise da Perturbação para início de elaboração do Relatório de Análise da Perturbação - RAP até sexta-feira, 17/10."

O que diz o ONS

"Ocorrência no Sistema Interligado Nacional (SIN) – 14.10.2025

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) confirma que nesta terça-feira, 14 de outubro, às 0h32, houve uma ocorrência no Sistema Interligado Nacional (SIN) que provocou a interrupção de cerca de 10.000 MW de carga, afetando os quatro subsistemas: Sul, Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e Norte.

A ocorrência teve início com um incêndio em um reator na Subestação de Bateias, no Paraná, desligando toda a subestação de 500 kV e ocasionando a abertura da interligação entre as duas regiões. No momento, a região Sul exportava cerca de 5.000 MW para o Sudeste/Centro-Oeste.

Na região Sul houve perda de aproximadamente 1.600 MW de carga. Nas demais regiões, houve atuação do ERAC- Esquema Regional de Alívio de Carga. No Nordeste a interrupção foi da ordem de 1.900 MW, no Norte, de 1.600 MW e no Sudeste, de 4.800 MW.

Assim que identificou a situação, o ONS iniciou ação conjunta com os agentes para restabelecer a energia nas regiões. O retorno dos equipamentos e a recomposição das cargas se deu de maneira segura, logo nos primeiros minutos, sendo que em até 1h30min todas as cargas das Regiões Norte, Nordeste, Sudeste/Centro - Oeste foram restabelecidas. As cargas da Região Sul foram recompostas totalmente por volta de 2h30min após a ocorrência.

Uma reunião com os principais agentes envolvidos na ocorrência está programada para ser realizada ainda hoje. O ONS deverá realizar ainda uma reunião preliminar de Análise da Perturbação para início de elaboração do Relatório de Análise da Perturbação - RAP até sexta-feira, 17/10."