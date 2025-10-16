Adolescente desaparecido há três dias no Rio dos Sinos é encontrado morto

O corpo de um adolescente de 16 anos que se afogou no Rio dos Sinos foi encontrado por volta das 7h desta quinta-feira (16) pelo Corpo de Bombeiros, em Taquara, no Vale do Paranhana. O jovem estava desaparecido desde a tarde de segunda-feira (13).
De acordo com o delegado Valeriano Garcia Neto, da Polícia Civil de Taquara, o adolescente se afogou enquanto se banhava com amigos, em um ponto de difícil acesso no bairro Empresa.
O corpo foi localizado na superfície das águas, encerrando as buscas iniciadas na terça-feira (14). O nome do adolescente não foi divulgado.
*Produção: Fernanda Axelrud