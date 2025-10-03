Geral

Empreendedorismo
Notícia

Abertura da Feira do Empreendedor reúne milhares de visitantes em Porto Alegre

Atividades tiveram início nesta sexta-feira (3) e vão até o sábado (4). Evento proporciona ao público possibilidades como assistir a palestras, receber mentorias especializadas e até oportunidades de negócios

Mathias Boni

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS