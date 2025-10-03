Abertura da Feira do Empreendedor reúne milhares de visitantes em Porto Alegre

Feira do Empreendedor teve início nesta sexta-feira (3). Jonathan Heckler / Agencia RBS

Um dos mais tradicionais eventos sobre empreendedorismo no Brasil, a Feira do Empreendedor teve sua abertura nesta sexta-feira (3). Organizado pelo Sebrae, o encontro nacional, que ocorre desde 1992, voltou a Porto Alegre neste ano, após ter sido realizado na Capital pela última vez em 2014.

A feira ocorre no Instituto Caldeira, no bairro Navegantes, na Zona Norte. Neste primeiro dia, as atividades aconteceram concomitantemente à Semana Caldeira, evento que aborda temas relacionados a inovação e tecnologia.

A Feira do Empreendedor termina no sábado (4). Nos dois dias de atividades, o evento vai combinar consultorias individuais, mentorias, palestras, experiências imersivas, conexões entre empreendedores e oportunidades de negócios. Segundo os organizadores, são esperados 6 mil visitantes ao longo do evento.

— A expectativa já está sendo superada, nossos espaços estão bem cheios. Um grande diferencial da feira é a vasta gama de atividades que são oferecidas, como as palestras, as mentorias e mesmo as oportunidades para concretizar negócios. É um ambiente para quem já empreende e quer alavancar o negócio, para quem quer tirar um negócio do papel e também para quem quer aprender mais sobre empreendedorismo ou fazer networking — afirma Augusto Martinenco, gerente de competitividade setorial do Sebrae-RS.

Augusto Martinenco é gerente de competitividade setorial do Sebrae-RS, instituição que organiza a Feira do Empreendedor. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Alguns palestrantes renomados nacionalmente estiveram presentes já neste primeiro dia de feira. Ministraram falas nesta sexta o poeta Bráulio Bessa, o empreendedor Caito Maia e a atriz Giovanna Antonelli, que falou a um auditório completamente lotado.

— O vendedor precisa saber projetar sua ideia ao público. Quando falamos em marketing e vendas, a comunicação é absolutamente fundamental para o sucesso — destacou a atriz em sua fala.

Eixos temáticos

O tema da edição deste ano da feira é "Teu negócio, teu futuro". O evento foi pensado em três eixos temáticos:

Espaço despertar: voltado para quem está começando ou precisa estruturar melhor o negócio. Oferece orientação para formalização, acesso a crédito, organização e primeiros passos com segurança.

voltado para quem está começando ou precisa estruturar melhor o negócio. Oferece orientação para formalização, acesso a crédito, organização e primeiros passos com segurança. Teu próximo passo: dedicado ao crescimento, à expansão e às conexões. Reúne oportunidades no mercado digital, no universo das franquias e em novos caminhos para ampliar negócios.

dedicado ao crescimento, à expansão e às conexões. Reúne oportunidades no mercado digital, no universo das franquias e em novos caminhos para ampliar negócios. Espaço caminhos conscientes: onde sustentabilidade, inovação e impacto social se encontram. Um ambiente para aprender, compartilhar e criar soluções que fortalecem negócios e impulsionam o desenvolvimento social.

A empreendedora Fernanda Acco, 29 anos, administra uma loja virtual de velas, chamada Elementar. Nesta sexta, ela foi à feira em busca de dicas para expandir seu negócio.

— Já tenho a loja há algum tempo e hoje vim aqui conhecer mais oportunidades para alavancar as vendas. Além disso, é sempre bom circular por esses eventos sobre empreendedorismo, você se atualiza com as novidades do mercado e também conhece mais pessoas da sua área — ressalta.

Já Aline Dreher, assistente administrativa da Câmara de Dirigentes Lojistas de Igrejinha e Três Coroas, veio a Porto Alegre neste fim de semana especialmente para participar da feira. Seu principal objetivo no evento é acompanhar as palestras da programação.

— Já assisti à palestra do Bráulio hoje, que foi muito inspiradora, e a da Giovanna Antonelli também, foi bem proveitosa. A gente acaba absorvendo vários insights, que podemos aplicar nos nossos trabalhos, mas na vida pessoal também — menciona Aline.

Empresas e marcas já consolidadas

A Feira do Empreendedor também é um espaço para que empresas e marcas já estabelecidas busquem conexão com o público e expansão de negócios. O empreendedor Pedro Stürmer é diretor da academia Just Brun Club e montou um estande da empresa na feira para prospectar interessados em adquirir franquias da marca.

— O contato com o público tem sido bem legal, as pessoas que param para conversar estão bem interessadas. As principais dúvidas são relacionadas ao valor inicial de investimento, margem de lucro e projeção de retorno dos recursos investidos — aponta.

Na feira, também estão presentes instituições financeiras, que oferecem aos empreendedores possibilidades de contratação de recursos para alocar nos negócios. O Sicredi, por exemplo, tem uma linha de crédito especial, chamada Fampe, desenvolvida em parceria com o próprio Sebrae e destinada a MEIs, micro e pequenas empresas.

— Está sendo muito proveitoso estarmos aqui. Já neste primeiro dia, fizemos várias negociações. Mesmo quem não busca uma contratação de crédito nesse momento vem para conhecer as opções e pensar em possibilidades para o futuro — reforça Vanessa Siebre, gerente de negócios da instituição.

Feira do Empreendedor 2025