Vigente desde a enchente, estado de calamidade pública do Rio Grande do Sul é prorrogado por mais 90 dias

Eventos meteorológicos que atingiram o Estado em 2024 causaram danos em 95% dos municípios. Renan Mattos / Agencia RBS

Foi prorrogado por mais 90 dias o estado de calamidade pública do Rio Grande do Sul, que perdura desde a enchente de maio do ano passado. O decreto assinado pelo governador Eduardo Leite foi publicado nesta segunda-feira (8) em edição extra do Diário Oficial

Com extensão até o dia 6 de dezembro, o Rio Grande do Sul ficará mais de um ano e meio em estado calamidade. O primeiro decreto com essa classificação foi publicado no dia 1º de maio de 2024.

De acordo com a Casa Civil, a decisão foi tomada porque o Estado permanece sob os efeitos ambientais e materiais do desastre climático, sobretudo nos casos de danos em rodovias, viadutos e pontes.

Os eventos meteorológicos que atingiram o RS em 2024 foram considerados de grande intensidade, classificados no Nível III, o mais grave do indicador do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil.

Efeitos práticos

Na prática, a manutenção do Rio Grande do Sul em calamidade pública permite a flexibilização de algumas regras a serem seguidas pelo governo estadual.

Uma medida provisória editada em maio do ano passado pelo governo federal prevê um conjunto de providência que podem ser adotadas por entes federativos em calamidade. Estão entre elas:

Dispensa de licitação para a aquisição de bens e contratação de obras e de serviços, inclusive de engenharia;

para a aquisição de bens e contratação de obras e de serviços, inclusive de engenharia; Dispensa da elaboração de estudos técnicos preliminares para obras e serviços;

para obras e serviços; Permissão de apresentação simplificada de anteprojeto ou projeto básico para obras;

para obras; Redução de prazos mínimos para a apresentação das propostas e dos lances em licitações;

para a apresentação das propostas e dos lances em licitações; Prorrogação de contratos vigentes por até 12 meses;

por até 12 meses; Permissão para efetivar contratos verbais de até R$ 100 mil quando não for possível formalizar o vínculo;

quando não for possível formalizar o vínculo; Suspensão da exigência de documentos de regularidade fiscal de fornecedores.

O que diz o governo

Em nota, a Casa Civil informou que a prorrogação permitirá finalizar contratações em andamento e agilizar obras.