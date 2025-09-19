Vereador Jessé Sangalli sofre acidente com monociclo e quebra clavícula

Parlamentar ainda não sabe por quantos dias precisará se afastar dos trabalhos na Câmara de Porto Alegre. CMPA / Divulgação

O vereador de Porto Alegre Jessé Sangalli (PL) sofreu um acidente nesta quinta-feira (18), enquanto andava de monociclo — meio de transporte individual com apenas uma roda — no bairro Menino Deus. O político, que é conhecido por utilizar esse veículo pelas ruas da Capital, sofreu lesões na clavícula direita e deve passar por cirurgia.

Segundo Sangalli, o acidente ocorreu enquanto ele realizava o cruzamento da Avenida Ipiranga com a Rua Múcio Teixeira.

— Eu atravessei desatento, acredito que o sinal estava fechado para pedestre e eu acabei sendo atropelado por um veículo. O motorista tentou frear, mas acabou me acertando. Não foi motivação política — narrou o vereador, que diz que o motorista prestou socorro.

Sangalli foi encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Porto Alegre, onde passou por tomografias e raio X na cabeça, no quadril e nos joelhos.

— Eles me recomendaram procurar um especialista, porque a clavícula direita ficou com mais de um ponto quebrado. Agendei para amanhã e provavelmente vou fazer uma cirurgia — contou.

O vereador ainda não sabe por quantos dias precisará se afastar dos trabalhos na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, mas inicialmente possui um atestado de 15 dias para recuperação.

Segundo Sangalli, o monociclo ficou danificado na carenagem em razão do acidente, mas está funcionando. O vereador planeja restaurar o veículo e voltar a utilizá-lo.

— Voltar a usar, mas mais atento. Foi uma fatalidade, mas já aprendi a lição. Ficarei mais atento — garantiu.

Vereador narrou acidente nas redes sociais

Nas redes sociais, o vereador também relatou o ocorrido, confira: