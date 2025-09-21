Geral

Veja como está a situação dos municípios atingidos pela chuva e o vento no RS

Nas últimas horas, relataram danos Arroio Grande, na Região Sul; Maçambará, na Fronteira Oeste; Segredo, no Vale do Rio Pardo; Soledade, na Região Norte; e Guaporé, na Serra

