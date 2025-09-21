Veja como está a situação dos municípios atingidos pela chuva e o vento no RS

Em Porto Alegre chove desde a tarde de sábado (20). André Ávila / Agencia RBS

A chuva e o vento deste fim de semana causam danos em diferentes regiões do Rio Grande do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu quatro alertas válidos para o Estado, sendo um de grau de severidade vermelho.

Conforme a Defesa Civil do Estado, entre os municípios que relataram danos nas últimas horas estão Santa Maria, na Região Central; Tramandaí, no Litoral Norte; Arroio Grande, na Região Sul; Maçambará, na Fronteira Oeste; Segredo, no Vale do Rio Pardo; Soledade, na Região Norte; Guaporé, na Serra; e Santo Ângelo, na Região das Missões.

A instabilidade se estenderá sobre o RS ao longo deste domingo. O Inmet emitiu alerta laranja para tempestade para todas as áreas do Estado, válido até as 23h59min do dia.

Porto Alegre

A chuva deu trégua nesta tarde em Porto Alegre. Conforme a Defesa Civil do município, foram atendidas 12 ocorrências desde ontem — sendo 10 delas neste domingo. Entre os registros, há cinco casos de risco de desabamento, uma queda de árvore, quatro destelhamentos e uma entrega de lona. Os bairros atendidos foram São José, São Sebastião, Restinga, Belém Velho, Bom Jesus, Teresópolis, Cavalhada, Nonoai, Arquipélago e Partenon.

Região Central

Em Santa Maria, na região central, foram registrados alagamentos em residências nos bairros Lídia, Parque Pinheiro Machado e Santa Marta, e alagamento por problemas de infiltração em cobertura na Unidade de Pronto Atendimento, molhando rede elétrica e equipamentos das salas de emergência e raio X. O serviço segue em atendimento com realocação.

Na cidade de Agudo, houve transbordamento de arroios ocasionando destruição de acessos provisórios construídos após a enchente de 2024. Já em Ivorá, a 3ª Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil informa que houve transbordamento de córregos, deixando as comunidades de Linha Um, Linha Simonetti, Derrubada, Cafundó e Barreiro temporariamente isoladas.

Fronteira Oeste

Cidades como Alegrete, Maçambará, Uruguaiana e Quaraí sofrem as ações da chuvarada. Conforme a Defesa Civil de Alegrete, aproximadamente 100 residências foram impactadas pela chuva. Não houve feridos e ninguém precisou sair de casa. As localidades mais afetadas são o bairro Doutor Romário e a região do Arroio Regalado. Em apenas um dia, choveu 121 milímetros no município.

Já em Maçambará, três residências tiveram destelhamentos. Segundo o coordenador da Defesa Civil na Região da Fronteira Oeste e Campanha, o major Luis Sandro Martins, houve muita chuva em Uruguaiana.

— Tivemos bastante chuva e ventos, mas nenhuma ocorrência de maior repercussão até o momento nos foi repassada — assegura.

Região Norte e Noroeste

Em Gentil, na Região Norte, a 2ª Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil informa danos em um telhado e queda da árvore em uma residência. Em Marau, houve queda de árvore em cima de uma residência e danos em telhados em outras duas moradias.

Em Pejuçara, a Defesa Civil informa dano no telhado de uma residência.

Litoral Norte

Houve registro de queda forte de granizo em Torres, no Litoral Norte. De acordo com a prefeitura, duas casas tiveram destelhamentos.

O vice-prefeito de Tramandaí, Claudiomir da Silva Pedro, afirmou para Zero Hora que houve dois chamados da população no município em função de problemas ocasionados pela chuva.

— Até aqui tivemos duas chamadas de destelhamentos nos bairros Parque dos Presidentes e Indianópolis, já com atendimentos — disse.

Vale do Rio Pardo

O Corpo de Bombeiros de Sobradinho, no Vale do Rio Pardo, não recebeu chamados de problemas em decorrência da chuva. Segundo a corporação, teve muita chuva com poucas pedras. Porém, no município vizinho, em Segredo, foram registrados destelhamentos. Estão sendo providenciadas lonas para as moradias impactadas.

A 8ª Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil informa estragos em galpões e lavouras em localidades do interior de Arroio do Tigre. Em Santa Cruz do Sul, o Corpo de Bombeiros Militar atuou na retirada de pessoas em locais de risco.

Região Norte

Em Soledade, 15 casas tiveram problemas de destelhamentos. Foram entregues telhas para aqueles que tiveram suas moradias impactadas. As rajadas de ventos chegaram a 98,3 quilômetros por hora nas últimas seis horas.

Durante a manhã, a cidade de Tapejara ficou sem energia elétrica e também registrou danos em telhados de três residências, com entrega de lonas para os atingidos. Em Vanini, há danos em telhados de 17 residências. Lonas também foram entregues aos atingidos.

Região Sul

Em Arroio Grande teve queda de árvores próximo do local onde fica o parque de eventos da cidade. Duas árvores caíram na via entre Arroio Grande e Herval. Segundo a Defesa Civil do RS, ainda há postes de luz caídos, danos em telhados e em carros atingidos pela chuva forte.

Serra

Na Serra, a cidade de Guaporé registra danos em telhados de três residências. Um rede de alta tensão foi danificada com a queda de uma árvore. A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec) e o Corpo de Bombeiros distribuíram lonas e realizaram o isolamento da rede de alta tensão. A concessionária de energia já foi informada sobre o problema para realizar as intervenções necessárias.

Região das Missões