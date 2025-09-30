Vazamento de esgoto no Mato do Júlio preocupa comunidade de Cachoeirinha

Parte do esgoto não tratado estaria correndo para o Arroio Passinhos, que desemboca no Rio Gravataí. Leonardo da Costa / Coletivo Mato do Júlio

Esgoto não tratado de Cachoeirinha, na Região Metropolitana, está sendo despejado na área conhecida como Mato do Júlio — uma floresta de mais de 200 hectares, com vegetação e fauna nativas. O caso veio à tona no início de setembro, mas novos vazamentos foram identificados nos últimos dias.

A Corsan Aegea foi notificada por órgãos de fiscalização ambiental após dois vereadores — Mano, do PL, e Leonardo da Costa, do PT — acionarem as autoridades.

Imagens feitas pelos parlamentares mostram o esgoto vertendo dos bueiros tanto na vegetação quanto no Arroio Passinhos, que desemboca no Rio Gravataí. Conforme a Corsan Aegea, equipes atuam no local desde o dia 9 para reparar uma rede de esgoto rompida.

— A suspeita é de que exista esse vazamento desde maio desse ano. Até mesmo esse vazamento que foi identificado no dia 9, ele ainda está em curso. A gente fala de milhões de metros cúbicos de esgoto sendo despejados de forma deliberada num curso hídrico — afirmou o vereador e ambientalista Leonardo da Costa, que também integra o Coletivo Mato do Júlio.

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Cachoeirinha, o caso foi descoberto no início deste mês, quando foi feita a primeira notificação ao governo do Estado. Uma vistoria realizada mais recentemente identificou novos pontos de despejo do esgoto. Um segundo comunicado foi enviado ao Estado na segunda-feira (29).

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) confirmou que recebeu a denúncia há cerca de 15 dias. Conforme a Fepam, após manutenção feita pela Corsan, o processo havia sido encerrado. Entretanto, com a nova comunicação, uma fiscalização no local deve ser feita nesta semana.

A Corsan Aegea afirma que as equipes seguem trabalhando para conciliar a execução do reparo com a preservação da vegetação. Questionada, a companhia não soube avaliar o impacto ambiental do vazamento. Ainda de acordo com a empresa, foi realizada a limpeza de tubulações, retirando 2,5 toneladas de resíduos. Também foram substituídos trechos dos canos e instalado um gradil para evitar entupimentos.

Leia Mais Menos chuva e mais temporais: veja o que esperar do clima em outubro no RS

Um procedimento conhecido como "fumacê" estava marcado para esta terça-feira (30), mas foi adiado devido à chuva. É a aplicação de uma fumaça não tóxica para identificar ligações irregulares entre a rede de esgoto doméstico e a pluvial, que faz a drenagem da água da chuva. A situação sobrecarrega as tubulações.

— O Arroio Passinhos e o Rio Gravataí acabam morrendo pelo excesso de matéria orgânica que é despejado do esgoto. E a gente entra numa complexidade um pouco maior, que é, por um lado, crime ambiental, crime ambiental de despejo de esgoto sem tratamento dentro desses corpos hídricos, que deveria estar sendo tratado. E, por outro, o crime de não prestação de serviço, porque essa instituição, essa empresa, ela é paga pra tratar esgoto — complementa o vereador.

O Procon de Cachoeirinha também foi acionado. Em uma carta de investigação preliminar, o órgão solicitou que a Corsan Aegea preste esclarecimentos sobre a possível irregularidade no tratamento, informando quais são as áreas afetadas pelo despejo. O objetivo é identificar consumidores afetados diretamente. Se ficar comprovada a responsabilidade da empresa, o Procon afirma que poderá solicitar reembolso dos valores pagos pelos moradores para o serviço de tratamento de esgoto.