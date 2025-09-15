Universidade Federal de Rio Grande suspende aulas após mortes de alunos

A Universidade Federal de Rio Grande (Furg) suspendeu, até a próxima sexta-feira (19), as aulas em todos os campi do Rio Grande do Sul. A medida ocorre após dois alunos tirarem a própria vida neste mês.

Os dois casos ocorreram em casas do estudante dentro do campus de Rio Grande, no dia 2 de setembro e no último final de semana.

Em nota, a universidade afirmou que fará, a partir desta segunda (15), atividades de acolhimento, diálogo e cuidado comunitário voltados para a saúde mental.

"A Universidade destaca também que o serviço de psicologia da Pró-reitoria de Assuntos Estudantis (Prae) estará à disposição para prestar o devido suporte aos estudantes, oferecendo atendimentos e orientações. Da mesma forma, o serviço de psicologia da Pró-reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (Progep), estará à disposição dos servidores", informou a Furg em nota (leia na íntegra abaixo).

Além de Rio Grande, a suspensão de aulas também vale para alunos de São Lourenço do Sul, Santa Vitória do Palmar e Santo Antônio da Patrulha.

Leia nota da Furg na íntegra

"Na noite deste domingo, 14, a FURG, por meio do Gabinete da Reitoria, divulgou a portaria normativa de número 124, que dispõe sobre a suspensão das atividades acadêmicas no período de 15 a 19 de setembro, nos campi de Rio Grande, Santo Antônio da Patrulha, São Lourenço do Sul e Santa Vitória do Palmar. A decisão considera o recente contexto de perdas que impactou de forma profunda a comunidade acadêmica, bem como a necessidade de tempo para acolhimento, escuta e cuidado coletivo.

No documento, a instituição destaca o seu compromisso com a saúde mental e o bem-estar dos seus estudantes, servidoras e servidores. Durante o período de suspensão, serão realizadas reuniões de construção coletiva voltadas para o acolhimento, diálogo e promoção de ações de cuidado comunitário.

A Universidade destaca também que o serviço de psicologia da Pró-reitoria de Assuntos Estudantis (Prae) estará à disposição para prestar o devido suporte aos estudantes, oferecendo atendimentos e orientações. Da mesma forma, o serviço de psicologia da Pró-reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (Progep), estará à disposição dos servidores.

As atividades acadêmicas serão reprogramadas, sem prejuízo no calendário acadêmico. A portaria não altera as atividades administrativas, as quais seguem inalteradas.

Procure ajuda

Caso você esteja enfrentando alguma situação de sofrimento intenso ou pensando em cometer suicídio, pode buscar ajuda para superar este momento de dor. Lembre-se de que o desamparo e a desesperança são condições que podem ser modificadas e que outras pessoas já enfrentaram circunstâncias semelhantes.

Se não estiver confortável em falar sobre o que sente com alguém de seu círculo próximo, o Centro de Valorização da Vida (CVV) presta serviço voluntário e gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo e anonimato. O CVV (cvv.org.br) conta com mais de 4 mil voluntários e atende mais de 3 milhões de pessoas anualmente. O serviço funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados), pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil (confira os endereços neste link).