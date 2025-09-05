Geral

Após exposição nas redes 
Notícia

Universidade expulsa aluno condenado por calúnia e difamação contra professor em Brasília

Wilker Leão de Sá gravava outros alunos e professores e publicava nas redes sociais, alegando "doutrinação comunista"

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS