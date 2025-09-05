Universidade expulsa aluno condenado por calúnia e difamação contra professor em Brasília

Justiça alegou que o estudante atingiu a honra do professor. @wilkerleaods2 / Instagram / Reprodução

Um aluno, condenado por calúnia e difamação contra um professor da Universidade de Brasília (UnB), foi expulso da instituição. Wilker Leão de Sá já havia sido suspenso, por 60 dias, das disciplinas de História da África e História do Brasil em dezembro de 2024.

Ele gravava outros alunos e professores e publicava nas redes sociais, alegando "doutrinação comunista".

A decisão sobre a expulsão, obtida pelo g1, aponta que Wilker havia cometido faltas disciplinares graves, como caluniar, injuriar ou difamar membro da comunidade universitária, praticar atos que violem os direitos humanos, praticar atos incompatíveis com os valores da universidade e desacatar membros dos corpos docente.

De acordo com o documento, o processo disciplinar ainda vai ser encaminhado ao Ministério Público Federal (MPF), à OAB/DF, à Polícia Federal e à Advocacia-Geral da União. A decisão foi assinada pela reitora Rozana Reigota Naves.

A UnB confirmou que o estudante "foi excluído da instituição e está impedido de realizar novos registros de matrícula". A decisão é passível de recurso.

Vídeos nas redes sociais

O estudantes gravava e divulgava vídeos das aulas nas redes sociais. Nos conteúdos, ele disparava comentários ofensivos e depreciativos contra professores.

Ao ser condenado por calúnia e difamação, a Justiça alegou que o estudante atingiu a honra do professor ao expor o que chamava de "doutrinação comunista".