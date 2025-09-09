UFSM retoma viagens com frota própria após cinco meses de suspensão

Acidente aconteceu em abril, em Imigrante, no Vale do Taquari. André Ávila / Agencia RBS

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) voltou a autorizar viagens de estudo e trabalho em micro-ônibus e vans de sua frota própria.

A retomada ocorre cinco meses após o acidente em Imigrante, no Vale do Taquari, que provocou a morte de sete alunos do Curso Técnico em Paisagismo e deixou outros 26 feridos. Desde então, as excursões estavam suspensas.

O uso da frota será limitado a percursos de até 150 quilômetros de distância do campus. Para trajetos maiores, será necessário recorrer a veículos fretados. Dois ônibus da universidade permanecem sem autorização para circular. A instituição não detalhou qual a situação desses.

Mudanças no processo

Para viabilizar a retomada, todos os veículos passaram por nova revisão. Além disso, foram estabelecidas medidas adicionais de segurança, como a obrigatoriedade de checklist pelos motoristas – registros que serão arquivados, e fichas de controle preenchidas após cada viagem.

A UFSM também anunciou a instalação de sistemas de rastreamento e telemetria em sua frota. A tecnologia permitirá o envio de dados em tempo real para uma central de monitoramento, acompanhando a localização dos veículos, o desempenho e o comportamento dos motoristas.

Relembre o caso

O acidente ocorreu na manhã de 4 de abril, por volta das 11h15, na rodovia que conecta o município de Imigrante à Rota do Sol (RS-453), no Vale do Taquari. O ônibus perdeu o controle em uma descida, saiu da pista e despencou em um barranco. Sete pessoas perderam a vida e outras 26 ficaram feridas.

Em maio, a Polícia Civil concluiu o inquérito do caso, indiciando três pessoas por homicídio culposo, além de 21 lesões corporais culposas. São elas: o motorista do ônibus, o responsável pelo núcleo de transporte da universidade e o representante da empresa que contrata os motoristas.

