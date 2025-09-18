Turista cai durante salto de paraglider, fica presa em vegetação e é resgatada de helicóptero no RS

Mulher ficou pendurada a uma altura de aproximadamente cem metros do chão. Corpo de Bombeiros de Sapiranga / Divulgação

Uma mulher de 39 anos ficou ferida na tarde desta quinta-feira (18) após sofrer um acidente durante salto de paraglider no Morro Ferrabraz, em Sapiranga, no Vale do Sinos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ela tentava realizar um voo com o equipamento quando foi arrastada pelo vento e acabou ficando presa em vegetações.

— Ela tentou interromper o salto ao perceber a condição desfavorável de vento, mas o equipamento foi arrastado. A vítima caiu rolando e acabou pendurada entre o barranco e árvores — relatou o sargento José Pereira, que atendeu a ocorrência.

Segundo o sargento, ela ficou pendurada a uma altura de aproximadamente cem metros do chão. Por isso, foi necessário utilizar um helicóptero para realizar o resgate.

A vítima sofreu fraturas na mandíbula, em uma costela, no fêmur e no tornozelo esquerdo. Ela foi encaminhada ao Hospital de Sapiranga para receber cuidados médicos.

Conforme os bombeiros, a vítima é de Minas Gerais e estava no local com o marido, que é instrutor de parapente, realizando turismo de salto. Ambos possuem a certificação de piloto para realizar saltos com paraglider, segundo informações preliminares da corporação. O marido foi quem acionou o socorro.

Zero Hora entrou em contato com o Hospital de Sapiranga para confirmar o estado de saúde da vítima, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.