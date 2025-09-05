Trabalhador morre atropelado por retroescavadeira em Uruguaiana, diz polícia

Um homem de 62 anos morreu após ser atropelado por uma retroescavadeira em um canteiro de obras por volta das 19h desta quinta-feira (4) em Uruguaiana, na fronteira Oeste. As informações são da Brigada Militar (BM), de acordo com o G1.
O acidente aconteceu enquanto o veículo realizava uma manobra de marcha a ré.
Segundo informações preliminares, o operador da máquina não teria conseguido visualizar a presença da vítima, que foi atingida durante a movimentação.
A área foi isolada para a realização da perícia, que deve esclarecer as circunstâncias do atropelamento.