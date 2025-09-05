Tertúlias, cavalgada feminina e desfiles: confira a programação dos Festejos Farroupilha em Rio Grande

A cerimônia oficial de abertura está marcada para a próxima quinta-feira (11), às 10h, na Praça Tamandaré. Prefeitura de Rio Grande / Divulgação

Os festejos da semana Farroupilha iniciam neste sábado (6), em Rio Grande, no sul do Estado, com desfile de cavalarianos na localidade do Povo Novo, a partir das 14h. A programação seguirá até o dia 19 de setembro.

A cerimônia oficial de abertura está marcada para a próxima quinta-feira (11), às 10h, no Monumento Túmulo do General Bento Gonçalves, na Praça Tamandaré. Na ocasião, será realizado o acendimento da pira da praça com a Chama Crioula, símbolo maior das tradições gaúchas.

Neste ano, a Chama Crioula foi distribuída em uma solenidade realizada no dia 16 de agosto, durante a Festa da Uva, em Caxias do Sul, dando início aos festejos farroupilhas em todo o Rio Grande do Sul.

Representando a 6ª Região Tradicionalista, um grupo de cavalarianos partiu de Rio Grande no dia 14 de agosto para buscar a centelha, retornando à cidade no dia 29. A comitiva conduziu a chama até a Escola Municipal Mate Amargo, onde permanecerá guardada até o dia 11, para a cerimônia de abertura.

Segundo o coordenador da 6ª Região Tradicionalista, Roberto Ferreira, a organização já realizou a inspetoria necessária para garantir que os cavalos estejam autorizados a circular durante os desfiles. — Nós já realizamos reuniões com a segurança pública, CTGS, inspetoria veterinária. Já estamos com a guia de inspetoria para o transporte animal e com tudo pronto para iniciar a programação. Ao todo, são 47 entidades envolvidas e a expectativa de termos 1,5 mil cavalos. — comenta Roberto.

Desfile Elas, Luzes e Patas

Neste ano, um dos destaques da programação farroupilha, será a cavalgada feminina. O evento acontece no dia 13 de setembro, na Avenida Rio Grande, no Balneário Cassino, a partir das 18h. A cavalgada irá realizar a abertura do Acampamento Farroupilha na cidade.

O desfile irá reunir 200 mulheres de 24 centros tradicionalistas de Rio Grande e São José do Norte. — Durante a cerimônia, Maria Regina Macedo irá receber a centelha da Chama Crioula, trazida de Caxias do Sul pelos cavalarianos da nossa cidade. Em seguida, as cavalarianas acendem seus lampiões, iluminando toda a cavalgada pela Avenida, dando origem ao nome do evento “Elas, Luzes e Patas”— afirma a idealizadora da cavalgada, Ranna Ivanoff de Oliveira.

Confira a programação em Rio Grande:

Desfiles

06/09 (sábado), 14h – Povo Novo

Desfile Farroupilha de abertura

14/09 (domingo), 10h – Vila da Quinta

Desfile Farroupilha

20/09 (sábado), 9h30 – Centro

Desfile Militar, Caminhada e Cavalgada Farroupilha

28/09 (sábado), 10h – Avenida Rio Grande (Cassino)

Desfile Farroupilha no balneário

Cerimônias

11/09 (quinta-feira), 10h – Praça Tamandaré

Cerimônia oficial de abertura e acendimento da Chama Crioula

13/09 (sábado), 19h30 – Camping Cassino

Abertura do Acampamento Farroupilha

20/09 (sábado), 9h – Praça Tamandaré

Cerimônia maçônica em homenagem ao General Bento Gonçalves

Cavalgadas

13/09 (sábado), 18h – Avenida Rio Grande (Cassino)

Cavalgada Feminina “Elas, Luzes e Patas”

Sessões Especiais