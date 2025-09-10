Tarifa da travessia entre Rio Grande e São José do Norte ficará mais cara a partir de sábado (13)

A travessia é utilizada diariamente por quatro mil passageiros entre as duas cidades. Metroplan / Divulgação

A travessia aquaviária de passageiros entre Rio Grande e São José do Norte, no sul do Estado, ficará mais cara. A partir do próximo sábado (13), a tarifa irá passar a custar R$6,50.

O reajuste de 9,2% foi aprovado nesta quarta-feira (10) pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (AGERGS). Desde fevereiro deste ano, o valor da tarifa era de R$5,95.

Leia Mais Lançado projeto para construção de ponte aguardada há mais de 50 anos no sul do RS

Na decisão, a agência determina seja implementada, de forma imediata, a modalidade de pagamento de PIX, cartão de crédito e débito. Até então, a única forma de pagamento aceita era dinheiro em espécie.

Este será o segundo acréscimo feito na tarifa em 2025. Em fevereiro, a passagem havia sofrido reajuste de R$ 5,50 para R$ 5,95. Atualmente, cerca de quatro mil passageiros utilizam a travessia diariamente.