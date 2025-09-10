Geral

Acréscimo de 9,2%
Notícia

Tarifa da travessia entre Rio Grande e São José do Norte ficará mais cara a partir de sábado (13)

O reajuste para R$ 6,50 foi aprovado nesta quarta-feira (10) pela AGERGS

Laura Cosme

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS