Saiba quem era o entregador de lenha que morreu após ataque de quatro pitbulls em Minas do Leão

Américo Sampaio era conhecido na cidade. Brigada Militar/Divulgação e Arquivo pessoal / Reprodução

Uma pessoa ativa, saudável e querida por todos: é assim que a família de Américo Sampaio, de 63 anos, descreve o homem que morreu, na quinta-feira (11), após ser atacado por quatro cães da raça pitbull em Minas do Leão. O sepultamento ocorreu nesta sexta-feira.

Américo era entregador de lenha e perdeu a vida com sequelas causadas pelo ataque que sofreu enquanto trabalhava. Agora, os familiares enfrentam o luto e pedem justiça para que a tragédia não se repita.

É algo que a gente não consegue aceitar e não consegue se conformar, porque ele era uma pessoa que tinha toda a saúde. JOICE SOUZA Sobrinha

No último sábado (6), dia do ataque, Américo levava dois sacos de lenha até a casa de uma cliente, que era tutora dos animais. A família conta que cada saco custava R$ 15.

Era uma pessoa que estava correndo atrás do seu sustento e, por causa de R$ 30, perdeu a vida. JOICE SOUZA Sobrinha

Para o irmão Omero Sampaio de Souza, Américo será lembrado pela dedicação ao trabalho e pela presença na cidade.

— Vai ser lembrado pelo trabalho que fazia... Minas do Leão era uma cidade pequena, todo mundo conhecia ele. Espero que não venha acontecer com outro o que aconteceu com o meu irmão — comenta Omero.

Como foi o ataque

O ataque aconteceu no sábado, quando Américo entrou na propriedade de uma mulher de 82 anos para entregar lenha. A idosa também ficou ferida. Um dos animais precisou ser sacrificado ainda no dia do ataque, durante a tentativa de socorro à vítima.

Américo relatou que a dona da casa pediu que ele deixasse a lenha perto da casa, quando os cães o atacaram. Ele tentou se defender com mãos e pés. Os filhos da dona da casa tentaram impedir o ataque usando um cabo de vassoura, mas não conseguiram.

O homem sofreu ferimentos em praticamente todo o corpo, relata a sobrinha. Mesmo gravemente ferido, foi levado a Porto Alegre consciente. Hospitalizado, ficou em coma desde sábado.

— Ele perdeu muito sangue e foi direto para transfusão. Disse que gritava por socorro — afirma Joice.

A causa da morte ainda será determinada pelo Instituto Médico Legal. De acordo com familiares, os médicos informaram que o paciente apresentou infecção generalizada e falência renal.

A Polícia Civil solicitou a entrega voluntária dos animais, mas a tutora se recusou. A Justiça autorizou a apreensão, realizada com apoio da Brigada Militar. Três cães foram levados ao canil da Penitenciária Estadual de Charqueadas.