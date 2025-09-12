Geral

Querido por todos e trabalhador
Saiba quem era o entregador de lenha que morreu após ataque de quatro pitbulls em Minas do Leão

Américo Sampaio, 63 anos, que foi atacado pelos cachorros na casa de cliente, estava hospitalizado em coma desde o último sábado

Madu Brito

Fabiana Lemos

