RS registrou em 2024 maior número de atendimentos por envenenamento da última década

Foram 378 casos, 14 deles intencionais. Somente Deise dos Anjos, que colocou arsênio na farinha utilizada em um bolo servido pela sogra a familiares, teria sido responsável por nove

Leticia Mendes

