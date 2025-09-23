Geral

Impacto da chuva
Notícia

Rio sobe e famílias são removidas de casa em São Sebastião do Caí

Depois da ligeira elevação do nível das águas no dia anterior, o Rio Caí já começou a baixar nesta terça-feira, segundo a Defesa Civil do município

Guilherme Gonçalves

