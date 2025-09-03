Rio Grande cria programa para renegociação de dívidas

A partir da próxima segunda-feira (8), moradores e empresas do município do Rio Grande, no sul do Estado, poderão regularizar dívidas com a Prefeitura. Entre as contas que podem ser negociadas, estão IPTU, alvará, taxas, multas de trânsito e trabalhistas e alugueis de móveis públicos.

A regularização dos débitos será feita por meio do Programa Acordo Certo, instituído pela Lei Municipal nº 9.329/2025. O prazo seguirá até o dia 31 de outubro.

— O programa pode ser acessado e aderido por pessoas físicas ou jurídicas, ou seja, empresas ou a comunidade de Rio Grande. Nós temos feito um chamamento das nossas empresas para aproveitarem a oportunidade e negociarem suas dívidas — comenta o secretário da Fazenda de Rio Grande, Alexandre Protásio.

Leia Mais Inadimplência volta a subir e dívidas dos gaúchos ultrapassam R$ 25 bilhões

A estimativa é de que R$ 220 milhões estejam aptos para serem negociados. O programa irá contemplar dívidas tributárias e não tributárias, desde que estejam em fase administrativa ou já judicializadas.

Além disso, sucessores e responsáveis tributários também podem aderir o acordo, desde que apresentem a documentação pessoal ou societária necessária, ou sejam representados por procurador legalmente habilitado.

Ainda conforme Protásio, os benefícios variam conforme a data de adesão e a forma de pagamento. Dessa forma, contribuintes que quitarem suas dívidas à vista, até 31 de outubro de 2025, poderão obter redução de até 100% nos juros e nas multas moratórias, além de desconto de 70% sobre a multa infracional.

Já aqueles que optarem pelo pagamento à vista até 23 de dezembro de 2025, terão direito a até 75% de desconto em juros e multas moratórias e 60% sobre a multa infracional.

No caso de parcelamento, será possível dividir o débito em até 24 meses, com descontos progressivos que variam de 50% a 20%, dependendo do número de parcelas escolhidas.

— Menos parcelas, descontos maiores, mais parcelas, descontos menores. Nós estamos privilegiando quem busca o pagamento à vista — afirma o secretário.

Como aderir ao acordo?

De acordo com a prefeitura, a adesão ao programa será formalizada mediante a assinatura de um Termo de Adesão, em que o contribuinte reconhece formalmente que deve aquele valor ao Município. Ou seja, ele admite que a dívida existe, é legítima e correta, e não poderá mais contestá-la

O não pagamento de três parcelas consecutivas acarretará a exclusão automática do programa, com a retomada da cobrança judicial ou extrajudicial.

— Nós sugerimos que a comunidade e as empresas não deixem para a última hora para evitar filas, porque o atendimento é necessariamente presencial, pois se dá a partir da assinatura de termo — esclarece o secretário Alexandre Protásio.