Geral

Aos 19 anos
Notícia

"Queria fazer Medicina e voltar a modelar"; quem era a jovem que morreu após namorado sem habilitação bater carro em poste em Gravataí

Segundo relato à polícia, o casal estava brigando quando o motorista perdeu o controle do veículo em uma curva

Júlia Ozorio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS