"Queria fazer Medicina e voltar a modelar"; quem era a jovem que morreu após namorado sem habilitação bater carro em poste em Gravataí

Emilly Ariane Camargo Arreal tinha um "coração enorme", revelam familiares e amigos. Arquivo Pessoal / Divulgação

A história de Emilly Ariane Camargo Arreal, 19 anos, é contada por amigos e familiares de forma similar: era uma pessoa corajosa, aventureira e que tinha planos ambiciosos para o futuro. Entre os desejos, os de voltar a trabalhar como modelo, cursar Medicina e ser mãe.

Todos os sonhos jamais se realizarão. A jovem morreu na madrugada desta segunda-feira (22), após o namorado de 21 anos, bater contra um poste, em Gravataí, na Região Metropolitana. Ele, que dirigia um Clio sem habilitação, não se feriu.

O motorista alegou à polícia que o casal estava brigando quando ele perdeu o controle do carro em uma curva. Ele foi levado à delegacia, ouvido e liberado. A 2ª Delegacia de Polícia de Gravataí investiga o caso. O nome do motorista não foi divulgado.

— Emilly Ariane era uma menina linda, dona de um sorriso que iluminava qualquer lugar por onde passava. Ela tinha sonhos grandiosos. Queria fazer Medicina e também voltar a modelar, duas paixões que mostravam o quanto ela acreditava no futuro e no brilho que carregava dentro de si — afirmou Grasiele Safone, 20 anos, que era amiga da vítima há seis anos.

Natural de Sapucaia do Sul, a jovem costumava posar para ensaios fotográficos para marcas de amigos. No domingo (21), horas antes do acidente, ela havia publicado nas redes uma foto citando o desejo de voltar a modelar.

Além dos sonhos, familiares e amigos relembram que a vítima tinha um "coração enorme" e que ela costumava ofertar ajuda a quem precisasse.

— Não importava o que uma pessoa estivesse passando, se tivesse ao alcance da Emilly, ela movia céus e terras pelos amigos — disse Kerolyn Gonçalves, que conhecia a vítima desde 2022.

A jovem gostava de andar de carro e moto com amigos, assim como sair para dançar. Emilly deixa pai, primos e avós.

— Minha amiga foi muito forte. Perdeu a mãe cedo e enfrentou a solidão de forma corajosa. Para mim, ela sempre foi mais do que uma amiga, uma verdadeira irmã de outra mãe, porque ela estava sempre disposta a me ouvir e aconselhar — acrescentou a amiga Ketllyn Santos.