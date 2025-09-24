Quem eram os dois cineastas que morreram em queda de avião no Pantanal

Dois cineastas e um arquiteto morreram na queda de um avião de pequeno porte em Mato Grosso do Sul. Polícia Civil-MS / Divulgação

Os cineastas brasileiros Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e Rubens Crispim Jr. estão entre as quatro vítimas da queda de um avião de pequeno porte no Pantanal de Mato Grosso do Sul, na região de Aquidauana. O acidente aconteceu na noite de terça-feira (23).

Eles viajavam junto com o arquiteto e urbanista chinês Kongjian Yu, considerado um dos maiores do mundo. Os dois gravavam um documentário sobre o criador do conceito de cidades-esponja.

Luiz Ferraz era sócio da Olé Produções. Em postagem nas redes sociais, a empresa confirmou as mortes e lamentou as perdas.

O cineasta assinou a direção da série Dossiê Chapecó: O Jogo por Trás da Tragédia pela Pacha Films, que retrata o acidente aéreo que ocorreu em novembro de 2016 e vitimou jogadores e comissão técnica da Chapecoense, além de jornalistas. A produção foi indicada ao Emmy Internacional. Ele também esteve à frente da direção da série To Win or To Win, sobre a história do time Al Nassr FC.

Rubens Crispim Jr. era dono da Posei'dos, produtora audiovisual especializada em filmes de arte. Ele dirigiu o longa O Bixiga é Nosso!, vencedor do prêmio de melhor filme pelo público na Mostra Competitiva Territórios e Memórias, dentro da Mostra Ecofalante 2024.

Kongjian Yu

O chinês Kongjian Yu era professor da Universidade de Pequim e diretor do escritório de arquitetura paisagística Turenscape, um dos maiores do mundo. Ele também é consultor do governo chinês. Ao longo da carreira, implementou o conceito das cidades-esponja em mais de 70 municípios.

Ele estava no Brasil para a Conferência Internacional CAU 2025, de 4 a 6 de setembro, em Brasília (DF), conforme o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU) e seguiria em missão ao Pantanal Sul-mato-grossense para conhecer a região.

A sua proposta explicava como era possível ajudar a combater as enchentes. "Conviver com a água em vez de combatê-la. Em seus projetos, parques e áreas verdes funcionam como esponjas, absorvendo o excesso de chuva e reduzindo enchentes. O conceito já é referência para mais de 250 cidades no mundo e virou política nacional na China", destacou o CAU.

O acidente

A aeronave Cessna prefixo PT-BAN tinha registro para serviços aéreos privados, mas não tinha autorização para operar como táxi aéreo, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Segundo o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), o avião foi fabricado em 1958 e adquirido em 2015 pelo atual proprietário, o piloto Marcelo Pereira de Barros, que morreu no acidente. A aeronave tinha capacidade para um tripulante e três passageiros, mas estava habilitado apenas para operação diurna. O Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA) tinha validade até 9 de dezembro.

Em 2015, a aeronave foi apreendida e ficou quase quatro anos sem operar por causa do transporte irregular de turistas. Na época, as autoridades interditaram 46 aeronaves (a maioria da categoria agrícola) e uma oficina clandestina de manutenção de aviões foi fechada. O Cessna foi liberado após cumprir as exigências da Anac.