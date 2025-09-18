Proprietário de açougue é preso em flagrante e 1,8 tonelada de carne imprópria é apreendida em São Pedro do Sul

O proprietário de um açougue, de São Pedro do Sul, na Região Central, foi preso em flagrante em ação da Força-Tarefa de Segurança Alimentar na quarta-feira (17). No estabelecimento, foram apreendidos 1,8 tonelada de alimentos impróprios para o consumo. A operação, liderada pelo Ministério Público em parceria com a Polícia Civil, Brigada Militar e secretarias de Saúde e da Agricultura, abordou também outros dois estabelecimentos comerciais.

Conforme a força-tarefa, as ações aconteceram no Açougue Tatsch, na Boutique Colonial e na AgroIndústria de São Pedro do Sul. Foram encontradas carnes, embutidos e outros itens impróprios para o consumo humano. Entre as irregularidades, estão a ausência de comprovação da procedência das carnes, armazenamento inadequado, produtos em aparente estado de deterioração, além da produção de alimentos sem autorização municipal.

Durante a ação, Carlos Henrique Tatsch, proprietário do açougue, foi preso em flagrante. Ele foi autuado e deve responder em liberdade por crime contra as relações de consumo. A defesa do empreendedor foi procurada, mas prefere não se manifestar.

Conforme a delegada responsável pela ação por parte da Polícia Civil, Milena Simioli, o "objetivo é proteger a saúde pública e garantir os direitos dos consumidores, uma vez que práticas como as constatadas colocam em risco a vida da população".