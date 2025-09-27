Problema na sinalização causa atraso no Trensurb neste sábado

Problema acontece entre as estações Fátima, em Canoas, e Mercado, em Porto Alegre. Ian Tâmbara / Agencia RBS

Usuários do Trensurb enfrentam transtornos ao tentar usar o serviço na manhã deste sábado (27). Uma falha em um cabo de energia durante a madrugada fez com que os trens precisassem transitar em via única entre as estações Fátima, em Canoas, e Mercado, em Porto Alegre.

Com isso, o intervalo entre os trens chegou a ser de 30 minutos, quando o normal para o horário seria de 12. Passageiros chegaram a relatar atrasos de 50 minutos.

Conforme atualização das 9h, o tempo de espera entre as estações Mercado e Anchieta segue em 30 minutos. Já entre Anchieta e Novo Hamburgo o intervalo é de 20 minutos.

A empresa alerta para que os usuários fiquem atentos ao indicador de destino dos trens. Nas estações São Pedro, Farrapos e Aeroporto, para ambos os sentidos, os trens irão circular somente pelo lado da plataforma onde normalmente passam os trens com destino a Novo Hamburgo.

Na Estação Niterói, em Canoas, para ambos os sentidos, será usado apenas o lado da plataforma onde normalmente passam os trens com destino a Porto Alegre.