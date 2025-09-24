Primeira Pauta RBS: veja os finalistas do concurso

Os cinco vencedores participarão de uma imersão nas redações do Grupo RBS. Mateus Bruxel / Agência RBS

Com vídeos contando brevemente sua história e respondendo à pergunta "Por que eu quero participar do projeto jornalístico Primeira Pauta RBS?", 15 estudantes de Jornalismo do RS foram escolhidos entre os 137 inscritos na primeira etapa do Primeira Pauta RBS (veja a lista abaixo).

A iniciativa anual do Grupo RBS busca identificar talentos nas universidades do Rio Grande do Sul e abre portas para os alunos conhecerem o dia a dia de uma redação. Estudantes de 20 faculdades gaúchas participaram, contemplando todas as regiões do Estado.

Na segunda fase do concurso, os 15 finalistas terão de enviar uma reportagem em formato de texto. As produções jornalísticas serão submetidas à avaliação de jornalistas da RBS, tendo como critérios objetividade, clareza, criatividade e qualidade jornalística. As reportagens poderão ser enviadas até o dia 8 de outubro.

Leia Mais Primeira Pauta 2024: veja as reportagens dos cinco vencedores

No dia 20 de outubro, serão divulgados os cinco vencedores que, entre 27 e 31 de outubro serão acompanhados e farão apurações com profissionais do Grupo RBS, para, enfim, entre os dias 3 e 7 de novembro, participarem da “Semana Primeira Pauta”, quando terão a oportunidade de imersão nas redações do Grupo RBS.

Ao final da semana de imersão, cada um dos cinco finalistas deverá entregar uma reportagem em áudio, texto e vídeo, feita sob supervisão de mentores — jornalistas do Grupo RBS.

Confira quem são os finalistas do Primeira Pauta RBS 2025

Ana Carolina Piana (UPF)

Brenda Pereira Paranhos (UFPel)

Evelise Wendt Machado (UFRGS)

Felipe Matiasso (UPF)

Fernanda Karem Amparo da Costa (UCPel)

Giordana Sampaio da Silva (UCPel)

Giovana Ramisch De Azevedo (UFRGS)

Gustavo Ribeiro (Unimpampa)

Igor Leonardo dos Santos Brito (PUCRS)

Luan Varela de Macedo (UCS)

Manuela Martins de Souza (PUCRS)

Marcelo Rosinski Gonçales (UFRGS)

Maria Eduarda Ribeiro Ferreira (PUCRS)

Tainá De Carli Nascimento (UFSM)

Thiele Rodrigues dos Reis (Unisinos)

Próximos passos

24 de setembro a 8 de outubro : realização da segunda etapa (texto jornalístico);

: realização da segunda etapa (texto jornalístico); 20 de outubro : anúncio dos cinco selecionados para a Semana Primeira Pauta RBS;

: anúncio dos cinco selecionados para a Semana Primeira Pauta RBS; 27 a 31 de outubro : acompanhamento e apuração com profissionais do Grupo RBS;

: acompanhamento e apuração com profissionais do Grupo RBS; 3 a 7 de novembro: Semana Primeira Pauta RBS.

Confira o regulamento