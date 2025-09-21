Primavera começa com frio e chuva em parte do Estado; tempo firme retorna na terça-feira

Primavera começa na tarde desta segunda-feira (22). Camila Hermes / Agencia RBS

A Primavera começa oficialmente nesta segunda-feira (22), às 15h19min (horário de Brasília), com a frente fria ainda avançando pela Região Sul. Haverá chuva sobre o Centro-Norte, Leste e Oeste do Estado. O fim de semana foi marcado por precipitações, queda de granizo em alguns pontos e rajadas de vento em todo o território gaúcho.

Houve danos em diferentes localidades, a maioria envolvendo destelhamentos. Segundo a Defesa Civil do Estado, Arroio Grande, na Região Sul; Maçambará, na Fronteira Oeste; Segredo, no Vale do Rio Pardo; Soledade, na Região Norte; e Guaporé, na Serra, relataram algum tipo de problema.

A massa de ar frio de origem polar associada a uma frente fria em ação já começou a causar a queda da temperatura em parte do Sul do Brasil neste domingo (21). Porém, durante esta segunda, o resfriamento será bastante acentuado no Sul e em parte de Mato Grosso do Sul.

Estão previstas temperaturas abaixo dos 10°C em determinadas regiões e não se descarta a chance de geada nas áreas mais elevadas da Serra.

Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para a nova estação indica condições favoráveis de chuvas próximas à média histórica, com volumes que podem ficar acima dos 300 milímetros. Em relação às temperaturas, podem acontecer condições predominantemente acima da média climatológica, em especial no Centro-Oeste do RS.

Conforme Henrique Repinaldo, meteorologista do Centro de Pesquisa e Previsões Meteorológicas (CPPMET) da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), a situação do momento tem relação com o ciclone extratropical que atua no Uruguai e impulsiona uma frente fria pelo território gaúcho.

— A tendência para esta segunda-feira é que, já no início da manhã, essa frente fria comece a se deslocar em direção a Santa Catarina. Com isso, haverá a entrada de massa de ar frio e seco no Estado — explica.

De acordo com o meteorologista, até o fim desta segunda, grande parte do Estado já ficará sem chuva. As temperaturas também serão mais baixas na comparação com as da semana passada.

— Há uma possibilidade de chuva no próximo final de semana com a passagem de outra frente fria, mas ainda está distante para termos assertividade — diz.

Segunda-feira

Nesta segunda devem acontecer pancadas moderadas a forte de chuva e temporais localizados durante a madrugada e a manhã, inclusive em Porto Alegre. Na parte da tarde, as instabilidades perderão força à medida que o sistema que age sobre o RS vai se afastando.

Uma massa de ar polar deve diminuir as temperaturas em grande parte do território gaúcho (confira mais abaixo as máximas e mínimas, além da chuva prevista para esta segunda). A previsão é de que as regiões Norte e Serra registrem temperaturas mínimas à noite.

Na Serra, o tempo será instável e com chuva durante a madrugada e a manhã, com risco de temporal. A chuva enfraquecerá a partir da tarde. Fará frio durante todo o dia e as mínimas podem ser registradas no período da noite.

Terça-feira

Na terça-feira (23), o tempo firme deve voltar a predominar em todo o RS. Há chance de geada nas primeiras horas da manhã sobre a Serra, onde o dia começa frio e sem previsão de chuva, e em pontos isolados do Sudeste e da Campanha.

A massa de ar polar garante um dia de sol e temperaturas baixas. No período da tarde, as temperaturas sobem e o sol aparece. A tendência é de poucas nuvens no céu.

Temperaturas máximas previstas para esta segunda:

Porto Alegre: 21°C

Imbé: 20°C

Portão: 20°C

Estância Velha: 20°C

Esteio: 20°C

Osório: 20°C

Charqueadas: 20°C

Itaqui: 20°C

Santo Antônio da Patrulha: 20°C

São Borja: 20°C

Temperaturas mínimas previstas para esta segunda:

São José dos Ausentes: 7°C

Vacaria: 8°C

Cambará do Sul: 8°C

Bom Jesus: 8°C

Lagoa Vermelha: 9°C

São Francisco de Paula: 10°C

Caxias do Sul: 10°C

Erechim: 10°C

Farroupilha: 10°C

Flores da Cunha: 10°C

Locais com maior possibilidade de chuva para esta segunda:

Três Coroas: 35,0 mm

Igrejinha: 32,4 mm

Parobé: 32,4 mm

São Francisco de Paula: 32,2 mm

Canela: 31,9 mm

Alvorada: 31,8 mm

Gramado: 30,3 mm

Viamão: 29,7 mm

Nova Hartz: 29,7 mm

Torres: 29,5 mm

VEJA A PREVISÃO PARA ALGUMAS REGIÕES

Alegrete

21/09: 17 (mínima) e 24 (máxima)

22/09: 12 (mínima) e 20 (máxima)

23/09: 10 (mínima) e 21 (máxima)

24/09: 10 (mínima) e 20 (máxima)

Bagé

21/09: 15 (mínima) e 22 (máxima)

22/09: 10 (mínima) e 17 (máxima)

23/09: 9 (mínima) e 18 (máxima)

24/09: 7 (mínima) e 16 (máxima)

Bom Jesus

21/09: 18 (mínima) e 20 (máxima)

22/09: 9 (mínima) e 17 (máxima)

23/09: 6 (mínima) e 17 (máxima)

24/09: 5 (mínima) e 16 (máxima)

Canela

21/09: 19 (mínima) e 22 (máxima)

22/09: 11 (mínima) e 18 (máxima)

23/09: 8 (mínima) e 19 (máxima)

24/09: 8 (mínima) e 14 (máxima)

Caxias do Sul

21/09: 18 (mínima) e 21 (máxima)

22/09: 11 (mínima) e 18 (máxima)

23/09: 8 (mínima) e 19 (máxima)

24/09: 8 (mínima) e 14 (máxima)

Cruz Alta

21/09: 19 (mínima) e 22 (máxima)

22/09: 12 (mínima) e 19 (máxima)

23/09: 9 (mínima) e 20 (máxima)

24/09: 10 (mínima) e 20 (máxima)

Gravataí

21/09: 18 (mínima) e 22 (máxima)

22/09: 14 (mínima) e 19 (máxima)

23/09: 11 (mínima) e 21 (máxima)

24/09: 10 (mínima) e 16 (máxima)

Lajeado

21/09: 18 (mínima) e 22 (máxima)

22/09: 13 (mínima) e 20 (máxima)

23/09: 10 (mínima) e 22 (máxima)

24/09: 10 (mínima) e 18 (máxima)

Mostardas

21/09: 18 (mínima) e 22 (máxima)

22/09: 14 (mínima) e 18 (máxima)

23/09: 13 (mínima) e 19 (máxima)

24/09: 11 (mínima) e 15 (máxima)

Osório

21/09: 18 (mínima) e 22 (máxima)

22/09: 14 (mínima) e 19 (máxima)

23/09: 12 (mínima) e 21 (máxima)

24/09: 10 (mínima) e 16 (máxima)

Pelotas

21/09: 17 (mínima) e 25 (máxima)

22/09: 13 (mínima) e 18 (máxima)

23/09: 11 (mínima) e 19 (máxima)

24/09: 9 (mínima) e 15 (máxima)

Porto Alegre

21/09: 19 (mínima) e 22 (máxima)

22/09: 14 (mínima) e 19 (máxima)

23/09: 12 (mínima) e 21 (máxima)

24/09: 11 (mínima) e 16 (máxima)

Quaraí

21/09: 16 (mínima) e 21 (máxima)

22/09: 11 (mínima) e 19 (máxima)

23/09: 9 (mínima) e 20 (máxima)

24/09: 9 (mínima) e 19 (máxima)

Santa Maria

21/09: 18 (mínima) e 23 (máxima)

22/09: 13 (mínima) e 19 (máxima)

23/09: 10 (mínima) e 21 (máxima)

24/09: 10 (mínima) e 18 (máxima)

Santana do Livramento

21/09: 15 (mínima) e 22 (máxima)

22/09: 10 (mínima) e 19 (máxima)

23/09: 9 (mínima) e 20 (máxima)

24/09: 8 (mínima) e 17 (máxima)

Santo Ângelo

21/09: 20 (mínima) e 24 (máxima)

22/09: 13 (mínima) e 20 (máxima)

23/09: 9 (mínima) e 21 (máxima)

24/09: 10 (mínima) e 21 (máxima)

São Borja

21/09: 19 (mínima) e 24 (máxima)

22/09: 13 (mínima) e 21 (máxima)

23/09: 11 (mínima) e 22 (máxima)

24/09: 11 (mínima) e 23 (máxima)

Vacaria

21/09: 17 (mínima) e 19 (máxima)

22/09: 9 (mínima) e 17 (máxima)

23/09: 6 (mínima) e 17 (máxima)

24/09: 7 (mínima) e 18 (máxima)



